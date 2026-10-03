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PŘEHLED: Místa, kde zavoní koláč pro hospic. Lidé v Jihlavě a Třešti budou znovu pomáhat

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V krajské Jihlavě a Třešti po roce opět zavoní koláčky. Zájemci budou díky této charitativní akci znovu pomáhat domácímu hospici Bárka, který se věnuje nevyléčitelně nemocným lidem. Koláč pro hospic má datum konání ve středu 7. října.
PŘEHLED: Místa, kde zavoní koláč pro hospic. Lidé v Jihlavě a Třešti budou znovu pomáhat

PŘEHLED: Místa, kde zavoní koláč pro hospic. Lidé v Jihlavě a Třešti budou znovu pomáhat

Zdroj: Oblastní charita Jihlava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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