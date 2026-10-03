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Narozeniny po třicítce už nejsou jen dort. Proč nás každý další rok nutí dělat malý audit vlastního života

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Někdy se těšíš na dort, někdy na víno a někdy v deset večer přemýšlíš, co přesně se stalo s plánem, který jsi měla ve třiadvaceti. Narozeniny mají zvláštní schopnost proměnit obyčejné datum v kontrolní bod. Ne proto, že by věk automaticky něco znamenal, ale protože lidský mozek miluje hranice mezi „předtím“ a „teď“.
Narozeniny po třicítce už nejsou jen dort. Proč nás každý další rok nutí dělat malý audit vlastního života

Narozeniny po třicítce už nejsou jen dort. Proč nás každý další rok nutí dělat malý audit vlastního života

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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