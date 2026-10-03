Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Mnoho hasičů bojuje s rozsáhlým požárem lesa. Vyhlásili třetí stupeň poplachu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu kvůli rozsáhlému požáru lesa. Ten vypukl v sobotu odpoledne nedaleko Stříbra na Tachovsku. Na místě zasahovalo velké množství profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek z Tachovska, z Plzeňska i ze samotné Plzně.
Mnoho hasičů bojuje s rozsáhlým požárem lesa. Vyhlásili třetí stupeň poplachu

Mnoho hasičů bojuje s rozsáhlým požárem lesa. Vyhlásili třetí stupeň poplachu

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:49

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Dvojice pachatelů způsobila při sérii vloupání škodu přesahující 700 000 korun
Dvojice pachatelů způsobila při sérii vloupání škodu přesahující 700 000 korun
Ječmen letos potrápilo horko. Na výrobu plzeňského piva bude potřeba více sladu
Ječmen letos potrápilo horko. Na výrobu plzeňského piva bude potřeba více sladu

Úrodu ječmene od českých a moravských farmářů letos výrazně ovlivnilo horké a suché počasí. To se promítlo...

Myslivci v kraji odstřelili 28 400 divočáků. Bažantů ulovili nejméně za deset let
Myslivci v kraji odstřelili 28 400 divočáků. Bažantů ulovili nejméně za deset let

Rekordní odstřely srnčí, daňčí a mufloní zvěře a zajíců hlásí myslivci v Plzeňském kraji. Oproti tomu...

Jen další nudný bazén. Lidé ve čtvrtém největším městě v ČR zuří a chtějí aquapark
Jen další nudný bazén. Lidé ve čtvrtém největším městě v ČR zuří a chtějí aquapark

Skutečnost, že čtvrté největší město v republice dosud nemá aquapark, nebude ho mít a místo toho vybuduje...

Šumavská vesnice Zadní Chalupy zmizela téměř beze stopy. Bývala tam škola i hospoda
Šumavská vesnice Zadní Chalupy zmizela téměř beze stopy. Bývala tam škola i hospoda

Temným, ponurým a zcela zapomenutým místem utopeným uprostřed lesa je dnes zaniklá šumavská obec Zadní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.