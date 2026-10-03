Mnoho hasičů bojuje s rozsáhlým požárem lesa. Vyhlásili třetí stupeň poplachu

Mnoho hasičů bojuje s rozsáhlým požárem lesa. Vyhlásili třetí stupeň poplachuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mnoho hasičů bojuje s rozsáhlým požárem lesa. Vyhlásili třetí stupeň poplachuZdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Článek byl publikován 03.10.2026 15:49
Úrodu ječmene od českých a moravských farmářů letos výrazně ovlivnilo horké a suché počasí. To se promítlo...
Rekordní odstřely srnčí, daňčí a mufloní zvěře a zajíců hlásí myslivci v Plzeňském kraji. Oproti tomu...
Skutečnost, že čtvrté největší město v republice dosud nemá aquapark, nebude ho mít a místo toho vybuduje...
Temným, ponurým a zcela zapomenutým místem utopeným uprostřed lesa je dnes zaniklá šumavská obec Zadní...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Dvojice pachatelů způsobila při sérii vloupání škodu přesahující 700 000 korun
- Ječmen letos potrápilo horko. Na výrobu plzeňského piva bude potřeba více sladu
- Myslivci v kraji odstřelili 28 400 divočáků. Bažantů ulovili nejméně za deset let
- Jen další nudný bazén. Lidé ve čtvrtém největším městě v ČR zuří a chtějí aquapark