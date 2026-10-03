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Šest milionů a byt: Dcera Gotta se vzdala podílu na otcově jmění, jeho hity dál vydělávají miliony!

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Jméno Karel Gott (†80) dodnes znamená nejen slavné hity, ale i příjmy z jejich užívání. Jeho dcera Lucie Valčíková (38) se však podle dostupných informací na těchto penězích nepodílí. Už za otcova života uzavřela dohodu, díky níž získala byt a šest milionů korun. Pak se stáhla z veřejnosti a šla vlastní cestou.
Luci a Karel měli mezi sebou hezký vztah.

Luci a Karel měli mezi sebou hezký vztah.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 08:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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