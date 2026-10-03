Google Pixel ukrývá funkce, které nemá žádný jiný Android. Většina majitelů o nich neví, tak je nevyužívá

Když jsme procházeli oficiální dokumentaci Googlu, návody k jednotlivým funkcím a uživatelské diskuse, opakoval se jeden vzorec: lidé si Pixel kupují kvůli fotoaparátu a čistému Androidu, ale softwarové nástroje, které telefon odlišují od konkurence, buď nikdy nezapnou, nebo o nich vůbec nevědí. Část těchto funkcí je skutečně exkluzivní pro Pixel, Google je označuje jako „dostupné pouze na Pixelu“. Další skupina existuje i na jiných značkách, ale na Pixelu je zabudovaná hlouběji do systému a nevyžaduje žádnou další instalaci. A pak je tu třetí kategorie: funkce, které Google sice přidal, ale schoval je do widgetů, samostatných aplikací nebo za gesta, o kterých se uživatel dozví jen tehdy, když je aktivně hledá. Plná verze průvodce My Pixel, která by měla nové funkce představovat, navíc v Česku není dostupná v kompletní podobě. Čeští uživatelé mají k dispozici jen osekanou verzi „Tips“.
Funkce, které opravdu nemá žádný jiný Android
Tři nástroje jsou podle Googlu vázané výhradně na Pixel a na jiných telefonech je v této podobě nenajdete.
Now Playing rozpoznává hudbu kolem vás automaticky, bez nutnosti cokoliv spouštět. Funguje offline, přímo na zařízení, a ukládá historii rozpoznaných skladeb. Od roku 2026 se ale přesunulo do samostatné aplikace, takže už nejde o položku v nastavení, kde ho uživatelé znali dříve. Po instalaci navíc může trvat až 24 hodin, než začne fungovat, což snadno vyvolá dojem, že funkce nefunguje nebo zmizela. Apple má sice vestavěné rozpoznávání hudby přes Shazam, ale to vyžaduje ruční spuštění a nenabízí stejné automatické rozpoznávání na pozadí.
Pixel VIPs je widget, který spojuje vaše nejdůležitější kontakty s posledními zprávami, hovory, polohou na mapě a propojením s WhatsAppem i Google Zprávami. Zapíná se přes Google Kontakty > Organizace > Pixel VIPs a plný smysl dává až po přidání widgetu na domovskou obrazovku. Bez widgetu o této funkci snadno vůbec nevíte.
Camera Circle to Search na Pixelu 11 umožňuje hledat informace přímo z živého hledáčku fotoaparátu, tedy ještě před pořízením snímku a v reálném čase. Klasické Circle to Search, které se spouští podržením navigační lišty, funguje i na dalších kompatibilních androidech, ale varianta integrovaná přímo do fotoaparátu je zatím exkluzivní pro Pixel 11.
Zabudované hlouběji než u konkurence
Další skupina funkcí není absolutně unikátní pro Pixel, ale na jiných telefonech vyžaduje buď doinstalování, nebo funguje v omezenější podobě.
- Quick Share umí z Pixelu sdílet soubory nejen na jiné Androidy, ale i na iPhone, iPad, macOS a Windows. Samsung, Xiaomi, Oppo či Motorola dnes sdílení na zařízení Apple také podporují, ale na Pixelu je funkce integrovaná přímo v nabídce sdílení, rychlých přepínačích i v nastavení a nevyžaduje další konfiguraci.
- Recorder přepisuje nahrávky do textu přímo na zařízení, bez připojení k internetu. Čeština patří mezi podporované jazyky. Samsung nabízí vlastní Transcript Assist, ale funguje jiným způsobem a s jinou jazykovou sadou.
- Pixel Search na Pixelu 11 prohledává obsah uvnitř Gmailu, Google Zpráv, Disku, Fotek i Hodin a budíků. Spouští se gestem přejetí nahoru na domovské obrazovce. Na starších Pixelech funguje v základní podobě, zatímco na jiných Androidech takto hluboké systémové vyhledávání v této podobě nenajdete.
Kde to v Česku naráží
Ne všechno funguje na českém trhu bez omezení. Pokročilé hlasové zadávání Gboardu češtinu podle oficiální nápovědy Googlu nepodporuje. Now Playing češtinu jako takovou neuvádí mezi omezeními, ale spolehlivost rozpoznávání závisí mimo jiné na dostupnosti a popularitě dané hudby. U české lokální scény tak může být úspěšnost nižší. A plný My Pixel, který by měl uživatele provést všemi funkcemi, je v Česku dostupný jen v okleštěné verzi.
Samotné telefony ale v Česku koupíte bez problémů. Google Store prodává Pixel 10 od 20 490 Kč a Pixel 11 od 24 490 Kč. Oba modely jsou dostupné také u Alzy nebo Smarty.
Za co vlastně platíte prémii
Pixel 10 i Pixel 11 mají sedm let aktualizací operačního systému, bezpečnostních záplat a takzvaných Pixel Dropů, čtvrtletních balíků, které průběžně přidávají nové funkce. Právě přes Pixel Drop v červnu 2025 přišly například Pixel VIPs. Telefon se tedy v čase rozšiřuje, ale jen tehdy, když uživatel nové funkce aktivně hledá a zapíná.
Kdo Pixel používá jako „obyčejný Android s dobrým fotoaparátem“, nechává ležet ladem právě tu část hodnoty, která ho odlišuje od konkurence za podobnou cenu. Největší síla Pixelu totiž není jedna zabijácká funkce. Je to součet drobných systémových zkratek, které dohromady mohou změnit způsob, jakým telefon používáte, pokud o nich víte.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman