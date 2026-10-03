Linecké košíčky s krémem, ovocem a želatinou jako z cukrárny: Jemné linecké těsto a svěží ovocná náplň

Linecké košíčky s krémem, ovocem a želatinou se občas odbydou poznámkou, že je to zákusek z dob minulého režimu. Mně se ale spíš vybaví křehké linecké, čerstvé ovoce a rodinné oslavy, kde se podobné dobroty braly z tácu jako první. Na pohled vypadají pracně, skoro jako program na půl dne, jenže když se těsto, krém a zdobení rozdělí na menší části, není to žádné drama. U nás se nejvíc osvědčil žloutkový krém z vanilkového pudinku, do kterého se zašlehá trochu másla. Je jemný, není těžký a z cukrářského sáčku se s ním pracuje docela dobře.
Tenhle recept mám ráda i proto, že se nemusí zvládnout od začátku do konce v jednom zátahu. Korpusy se dají upéct
den předem, pudink na krém taky klidně počká v lednici. Nakonec už jen naplníte košíčky, nakrájíte ovoce a přidáte želatinu, aby se pěkně leskly. Těsto ale potřebuje odpočinout, krém musí být opravdu studený a ovoce je nejlepší dávat navrch až před podáváním, případně jen pár hodin dopředu.
Můj tip zní: Pokud pečete košíčky na rodinnou oslavu, připravte si ovoce předem do menších misek podle barev. Při zdobení pak nejste pořád u prkénka a výsledek na talíři působí upraveněji. Recept na domácí linecké košíčky s krémem a ovocem
Doba přípravy těsta: 20 minut Odležení těsta: nejméně 60 minut Pečení: 12 až 15 minut Příprava krému a zdobení: 35 minut Počet porcí: cca 20 až 24 košíčků Ingredience pro přípravu Linecké těsto 300 g hladké mouky 200 g studeného másla 80 g moučkového cukru 1 vanilkový cukr 2 žloutky jemně nastrouhaná kůra z 1/2 citronu 1 špetka soli Žloutkový krém 1 litr mléka 3 balíčky vanilkového pudinku 120 g cukru krupice 150 g másla 100 g Ramy 120 g moučkového cukru 3 čerstvé žloutky 1 lžička rumového aroma Dokončení 250 až 300 g čerstvého ovoce podle chuti 1 balení dortového želé čirého 250 ml vody nebo podle návodu na obalu 2 lžíce cukru, pokud ho použitá želatina vyžaduje Postup přípravy lineckých košíčků se žloutkovým krémem
1. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku. Přidejte moučkový cukr, vanilkový cukr, citronovou kůru a sůl. Potom přidejte studené máslo nakrájené na malé kostky a nakonec 2 žloutky. Těsto zpracujte rychle, jen tak dlouho, aby se spojilo do hladké hmoty.
2. Hotové
linecké těsto zabalte do fólie a dejte nejméně na 60 minut do lednice. Odleželé těsto se lépe vtlačuje do formiček a při pečení se tolik nestahuje.
3. Troubu předehřejte na
160 až 170 °C. Formičky na košíčky většinou není potřeba vymazávat, hlavně pokud už jsou používané. U nových formiček nebo těch, kterým úplně nevěříte, se ale tenká vrstva tuku vyplatí.
4. Z těsta oddělujte menší kousky a prsty je vtlačujte do formiček. Vrstva má být spíš tenká a pokud možno rovnoměrná na dně i po stranách. Když někde necháte těsta moc, košíček bude po upečení těžký, spíš jako silnější sušenka než křehký korpus.
5. Košíčky pečte v předehřáté troubě
12 až 15 minut, jen do světle zlaté barvy. Po vytažení je nechte pár minut stát ve formičkách, teprve potom je opatrně vyklopte a nechte úplně vychladnout. Foto: Cooky.cz, Recept na Linecké košíčky s krémem, ovocem a želatinou jako z cukrárny: Jemné linecké těsto a svěží ovocná náplň Uvařte vanilkový pudink
6. Z
1 litru mléka, 3 balíčků pudinku a 120 g cukru krupice připravte hustý pudink. Během chladnutí ho občas promíchejte, nebo na povrch přitiskněte potravinovou fólii, aby se nevytvořil škraloup. Do krému patří až úplně studený.
7. Ve větší míse vyšlehejte
máslo, Ramu a moučkový cukr do světlé pěny. Tato kombinace tuku se u košíčků hodí, protože krém není zbytečně hutný a při stříkání dobře drží.
8. Do vyšlehaného základu postupně zašlehávejte
studený pudink. Nakonec přidejte 3 čerstvé žloutky a rumové aroma. Šlehejte jen do chvíle, kdy je krém hladký, lehký a bez hrudek.
9. Krém dejte do cukrářského sáčku s řezanou špičkou a naplňte jím vychladlé
linecké košíčky. Není potřeba dělat vysoké špičky. Stačí menší úhledný kopeček, na který se pak dobře skládá ovoce.
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10. Na krém rozložte
čerstvé ovoce. Dobře vypadají jahody, kiwi, mandarinky, borůvky nebo hrozny. Ovoce předem osušte, jinak se na něm želatina hůř drží a může z košíčků stékat.
11. Připravte
dortové želé podle návodu na sáčku. Nechte ho krátce zchladnout, aby už nebylo vařící, ale pořád zůstalo tekuté. Ovoce můžete do želatiny opatrně namáčet, případně ho po lžičkách přelévat přímo na košíčcích.
12. Hotové košíčky dejte alespoň na
1 hodinu do chladu. Nejlepší jsou dobře vychlazené, ideálně v den dokončení nebo druhý den. V lednici vydrží zhruba 2 dny, potom už linecké těsto od krému měkne. Ještě pár rad z domácí kuchyně na závěr Když se krém srazí, většinou za to může rozdílná teplota pudinku a tuku. Pomůže postavit mísu na chvíli nad vlažnou vodu a krém krátce prošlehat. Ovoce vybírejte spíš pevnější. Maliny vypadají krásně, ale pokud mají košíčky stát delší dobu na stole, bývají choulostivější než jahody nebo hrozny. Košíčky plňte teprve ve chvíli, kdy jsou korpusy úplně studené. Teplý korpus krém povolí a zdobení pak zbytečně teče. Když mají košíčky vypadat opravdu úhledně, nechávám nejdřív samotný nastříkaný krém pár minut zatuhnout v lednici. Ovoce se potom skládá snadněji, krém se nerozmazává a celý plech vypadá čistěji.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková