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Linecké košíčky s krémem, ovocem a želatinou jako z cukrárny: Jemné linecké těsto a svěží ovocná náplň

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Na linecké košíčky s krémem, ovocem a želatinou si vzpomenu pokaždé, když potřebuji něco hezkého na oslavu, návštěvu nebo sváteční neděli. Vypadají pracně, ale když si člověk dobře rozloží těsto, krém a zdobení, jde to překvapivě klidně. U mě doma vyhrává žloutkový krém z vanilkového pudinku, do kterého dávám trochu másla a trochu Ramy, protože je jemnější a lépe se stříká.
Obrázek k receptu na Linecké košíčky s krémem, ovocem a želatinou jako z cukrárny: Jemné linecké těsto a svěží ovocná náplň

Obrázek k receptu na Linecké košíčky s krémem, ovocem a želatinou jako z cukrárny: Jemné linecké těsto a svěží ovocná náplň

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Linecké košíčky s krémem, ovocem a želatinou jako z cukrárny: Jemné linecké těsto a svěží ovocná náplň
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 14:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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