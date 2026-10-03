Wild Wild West: producent prosadil pavouka ze Supermana, Branagh ztrácel cit v nohách a Smith kvůli filmu odmítl Matrix

Wild Wild West, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Wild Wild West, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Wild Wild West, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Wild Wild West, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Wild Wild West, FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova
Ve westernové komedii Wild Wild West z roku 1999 se objevuje třicetimetrový mechanický pavouk, kterého si producent původně schovával pro nerealizovaný film o Supermanovi. Snímek se stal jedním z největších finančních propadáků své dekády a Will Smith kvůli němu dokonce odmítl hlavní roli v Matrixu. Prezident nařizuje spolupráci
Příběh se odehrává v roce 1869, kdy prezident nařídí dvěma zcela odlišným mužům společné vyšetřování. Vládní agent James West, kterého hraje Will Smith, spoléhá především na rychlou střelbu. Šerif a vynálezce Artemus Gordon v podání Kevina Klinea naopak raději analyzuje situaci a využívá důmyslné převleky. Společně pátrají po unesených vědcích a stopa je zavede k šílenému jižanskému veteránovi Arlissi Lovelessovi, jenž ve válce přišel o dolní polovinu těla. Padouch s tváří Kennetha Branagha plánuje pomocí obřího kráčejícího stroje zavraždit hlavu státu a ovládnout Spojené státy.
Roli vynálezce Gordona tvůrci původně nabídli Georgi Clooneymu, ten ji ale odmítl s tím, že mu postava připadá spíše vedlejší. Kevin Kline nakonec ve filmu ztvárnil dvojroli, protože se ujal i postavy samotného prezidenta Granta. Do role hispánské tanečnice Rity štáb nejprve zvažoval Jennifer Lopez a posléze Penélope Cruz. Obě herečky ovšem odmítly, takže part nakonec připadl Salmě Hayek.
Původní scénář neobsahoval vtipy ani strojové monstrum
Původní autoři scénáře S.S. Wilson a Brent Maddock plánovali natočit vážněji laděný detektivní western. Studio však text nechalo kompletně přepsat dalšími autory, kteří přidali akční scény, většinu humoru i celou závěrečnou třetinu s mechanickou tarantulí. Diváci na testovacích projekcích přesto tápali a vůbec si nebyli jistí, jestli sledují komedii. Produkce proto musela narychlo dotočit další humorné situace, kvůli kterým do finále přibyli podivní bojovníci s noži a bodci.
Samotný obří pavouk vznikl na popud producenta Jona Peterse. Ten byl obrovským kráčejícím hmyzem doslova posedlý a tvora prosazoval už do připravovaného filmu o Supermanovi. Tento projekt sice nevznikl, producent ale svůj vytoužený nápad okamžitě přesunul do nového westernu.
Bolestivé natáčení v kovovém vozíku
Padouch Loveless se na plátně pohybuje na speciálním invalidním vozíku poháněném párou. Představitel role Kenneth Branagh musel v tomto kloubovém stroji neustále klečet. Každých pět minut pak musel konstrukci opustit a projít se po ateliéru, aby se mu do nohou vrátila krev a obnovil cit. Herec později přiznal, že roli vzal jen kvůli vysokému honoráři a kvůli natáčení odřekl spolupráci s režisérem Richardem Attenboroughem.
S problémy se potýkal i
, kterému vedení studia vyčítalo jeho vousy. Zástupci společnosti argumentovali tím, že žádný velkofilm s vousatým hlavním hrdinou nikdy neměl úspěch, herec se ale oholit odmítl. Kvůli účasti v tomto westernu navíc přišel o roli Nea v kultovním Matrixu. Sám toto odřeknutí o několik let později označil za nejhorší rozhodnutí své kariéry. Will Smith Původní hrdina si osobně vyzvedl anticeny
Rozpočet se vyšplhal na 170 milionů dolarů, ze snímku se ale stal jeden z nejznámějších propadáků devadesátých let. Mezi filmovými fanoušky se traduje historka, že film v amerických kinech vydělal nějaké peníze jen díky nezletilým divákům. Ti si údajně kupovali lístky na tento přístupný film, aby se vzápětí mohli proplížit do vedlejších sálů na mládeži nepřístupný animák South Park. Film navíc ovládl udílení Zlatých malin, kde posbíral pět sošek včetně té pro nejhorší film.
Ceny si tehdy přišel osobně převzít herec Robert Conrad, představitel Jamese Westa z původního televizního seriálu ze šedesátých let. Tímto gestem dal veřejně najevo své znechucení nad tím, jak filmaři naložili s předlohou. Conrad už před natáčením s díky odmítl nabídku na menší roličku prezidenta Granta. Will Smith se později staršímu kolegovi omluvil a uznal, že s odstupem času jeho tehdejší vztek naprosto chápe.
Zeměpisné a historické omyly tvůrců
Během děje se objeví hned několik faktických nesrovnalostí. Vynálezce Gordon v jedné scéně zmiňuje, že Leonardo da Vinci navrhl létající stroj v roce 1540. Slavný italský umělec ovšem zemřel už o jednadvacet let dříve. Zcela nereálná je také záchrana agenta Westa, kterého před smrtí z bezprostřední blízkosti ochrání kroužková košile. I kdyby ocelová oka kulku zastavila, obrovská kinetická energie střely by muži nepochybně polámala kosti.
Tvůrci se spletli i v detailech zvířecí říše. James West vypráví historku o ose, která naklade vajíčka do tarantule a pavouka tím usmrtí. Ve skutečnosti tento druh vosy oběť pouze paralyzuje a tarantule zůstává naživu, dokud ji larvy nezačnou požírat. Při závěrečné scéně pak hrdinové opouštějí Utah a cestou směrem na Washington míří přímo do zapadajícího slunce, ačkoli hlavní město leží na východě.
Snímek vysílá stanice Nova Cinema 3. října v 17:50, reprízu uvede 6. října v 15:40.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).