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Wild Wild West: producent prosadil pavouka ze Supermana, Branagh ztrácel cit v nohách a Smith kvůli filmu odmítl Matrix

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Akční komedie Wild Wild West z roku 1999 se stala obřím finančním propadákem. Text přináší detaily o odmítnutí Matrixu i nepochopitelných filmových chybách.
Wild Wild West

Wild Wild West

Zdroj: FOTO:Warner Bros. / distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:25

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