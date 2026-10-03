Apollo 13: kameraman zvracel hercům pod nohy, skafandry stály desítky tisíc dolarů a Brad Pitt roli raději odmítl

Apollo 13, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Apollo 13, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Apollo 13, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Apollo 13, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Apollo 13, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Apollo 13, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Apollo 13, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Apollo 13, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Apollo 13, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
Ve filmu Apollo 13 z roku 1995 se na samém konci objevuje skutečný velitel legendární vesmírné mise. Jim Lovell si zahrál kapitána záchranné lodi a na plátně si tak potřásá rukou s Tomem Hanksem, který ho v celém snímku ztvárnil. Natáčení ve skutečném stavu beztíže ovšem hercům i štábu přineslo řadu žaludečních potíží a do scénáře se dostaly i věty, které astronauti nikdy nevyslovili. Výbuch kyslíkové nádrže a schopnosti pilota
Cesta americké posádky k Měsíci se v dubnu 1970 po několika dnech hladkého letu dramaticky zvrtla. Na palubě explodovala jedna z kyslíkových nádrží a poškodila i tu druhou. Astronauti Jim Lovell (
), Fred Haise ( Tom Hanks ) a Jack Swigert ( Bill Paxton ) museli opustit vidinu přistání na lunárním povrchu a přesunout se do malého přistávacího modulu. V něm za asistence řídícího střediska v Houstonu bojovali o přežití a snažili se s pomocí měsíční gravitace bezpečně vrátit na Zemi. Původní člen posádky Ken Mattingly (Gary Sinise) zůstal na Zemi a na poslední chvíli ho nahradil právě Swigert. Kevin Bacon
Filmoví tvůrci vykreslili Jacka Swigerta jako trochu lehkomyslného technika a nezkušeného pilota. Skutečný Jim Lovell se však svého kolegy zastal s tím, že šlo o nesmírně schopného a zodpovědného profesionála. Swigert ve skutečnosti dokonce napsal krizové manuály pro velitelské moduly. Podle Lovella by případné Swigertovo selhání při spojování lodí neznamenalo jistou zkázu, protože manévr mohli zkusit i ostatní zkušení piloti na palubě.
Natáčení ve stavu beztíže a nevolnost štábu
Pro co nejvěrnější zachycení stavu beztíže štáb využíval upravené tréninkové letadlo NASA s přezdívkou Zvratková kometa. Stroj vystoupal do velké výšky a následně začal prudce klesat, čímž uvnitř pokaždé vznikl stav beztíže na pětadvacet až třicet sekund. Během třinácti dnů museli filmaři absolvovat celkem 612 takových pádů. Podle Toma Hankse měli pokaždé pět sekund na zaujmutí pozice, patnáct sekund natáčeli a posledních pět sekund hledali místo pro bezpečný dopad na podlahu.
Představitelé hlavních rolí byli hrdí na to, že jim v letadle nebylo špatně. Kameramani ovšem podobnou odolnost neměli a jeden se během natáčení pozvracel přímo v blízkosti Kevina Bacona. Herec později vzpomínal, že v danou chvíli nemohl dělat nic jiného než sledovat poletující jídlo a doufat, že na něj nedopadne. Hanks kvůli zvládnutí opakovaného natáčení užíval kombinaci dvou léků, z nichž jeden tlumil pocity na zvracení a druhý ho následně udržoval v bdělém stavu.
Změněné hlášky a improvizace na place
Známá filmová věta „Houstone, máme problém“ ve skutečnosti zazněla mírně odlišně. Jako první se ozval Jack Swigert a ohlásil, že měli problém, nikoliv mají. Řídící středisko ho kvůli špatné srozumitelnosti požádalo o zopakování a informaci následně potvrdil Jim Lovell, že měli problém. Režisér Ron Howard se rozhodl použít přítomný čas a vložit slova do úst Hanksovi, protože to pro filmové účely vyznívalo dramatičtěji.
Upravený je také výrok šéfa řídícího střediska Gena Kranze, kterého hraje Ed Harris. Jeho povzbuzení o tom, že neúspěch nepřipadá v úvahu, se v houstonském středisku nikdy neozvalo. Kranzovi se scenáristický výmysl zalíbil natolik, že tímto výrokem později pojmenoval svou autobiografickou knihu. Herci naopak přímo na place zaimprovizovali hlášku o snědení zadku mrtvého nosorožce, kterou jim ten den poradil při návštěvě natáčení herec Gary Busey.
Detaily z reálného života a rodina na place
Režisér do filmu zapracoval scénu, ve které Lovellova manželka Marilyn ztratí snubní prsten v odtoku sprchy. Někteří kritici tento moment označovali za zbytečné varování před blížící se katastrofou. Skutečná Marilyn Lovell však potvrdila, že se tato událost opravdu stala a prsten se jí nakonec podařilo znovu najít.
Do natáčení zasáhla i režisérova skutečná rodina, která si rozebrala několik menších rolí. Kněze si zahrál Howardův otec Rance a do role Lovellovy matky obsadil svou matku Jean. Na plátně se jako pracovník střediska objevil i jeho bratr Clint a malé role dostaly také Howardova manželka a dcera.
Levák před kamerou a odmítnuté hvězdy
Představitel velitele Tom Hanks kvůli natáčení odmítl používat levou ruku, ačkoli skutečný Jim Lovell je levák. Filmovou autenticitu tvůrci naháněli nákupem skutečných hermetických skafandrů s vháněným kyslíkem, za které zaplatili třicet tisíc dolarů za kus. Snímek přitom mohl vypadat zcela jinak, protože účast odmítl John Travolta a také Brad Pitt, který dal přednost thrilleru Sedm.
Film Apollo 13 odvysílá stanice Nova Cinema 3. října ve 20:00 a reprízu uvede o den později od 12:10.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).