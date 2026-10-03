Tato květina přitahuje lásku, peníze a štěstí do každého domova. Jediná rostlina vám podle Feng-šuej dá vše, po čem toužíte

Nečekejte, až vám úspěch spadne do klína – vykročte svému štěstí naproti. Pořiďte si rostliny, které podle Feng-šuej přilákají do vaší domácnosti štěstí, lásku, finance a harmonii.
Čínské učení Feng shui (česky Feng-šuej) má kořeny hluboko v lidské historii – podle dostupných pramenů se jeho původ datuje do doby před více než 6 000 lety. V doslovném překladu Feng shui znamená „vzduch a voda“. Přestože bylo v průběhu staletí
mnoho materiálů zničeno, hlavní myšlenky učení se dochovaly. Cílem Feng-šuej je vytvoření harmonie a zachování přirozeného plynutí energie čchi. To do vašeho domova přinese novou energii, lásku, finanční jistoty a rovnováhu. Jediná rostlina vám dá vše, po čem toužíte
Abyste ve své domácnosti podpořili tu správnou energii, která k vám přivábí vše, po čem toužíte – finanční jistotu, harmonii, lásku a v neposlední řadě rovnováhu a stabilitu – postačí vám k tomu jedna konkrétní rostlina. Ta má
ve francouzštině překrásné jméno, a sice fleur de lune (v překladu měsíční květina). Její český název tak romantický není, avšak je vám pravděpodobně známější. Jmenuje se lopatkovec, ale známá je i pod názvem toulcovka.
Podle Feng-šuej se jedná o rostlinu s až magickými vlastnostmi, které jsou umocněné jejím bílým květenstvím. Nejenže dodá vašemu domovu takřka zenovou atmosféru, ale zároveň zvýší vibrace pozitivní energie. Ta
jako magnet přitáhne další pozitivní energii, jež s sebou přinese kýžené finance, lásku, energii a štěstí. Kromě celkové prosperity domácnosti vám nicméně lopatkovec pomůže pročistit vzduch v jednotlivých místnostech (absorbuje těkavé organické látky, např. amoniak, benzen, formaldehyd či trichloretylen).
Jestliže se obáváte, že na tuto „zázračnou“ rostlinu nebudou vaše pěstitelské zkušenosti stačit, můžete si oddechnout. Lopatkovec, který typicky tvoří keříčky středního vzrůstu s množstvím květenství ve tvaru toulce,
dobře snáší i přechodný nedostatek péče či horší zacházení. Jelikož se jedná o rostlinu původem z tropického podnebného pásu, bude se jí dařit při vyšší vlhkosti a rozptýleném světle – je tedy skvělou rostlinou například do koupelny. Dobře vám poslouží i areka, pachira či dračinec pruhovaný
Lopatkovec je z hlediska Feng-šuej úžasnou rostlinou, ovšem existují i další, které rovněž stimulují pozitivní energii. První z nich je palma areka, která dokáže nastolit harmonii v každé místnosti, v níž je umístěna.
Hodí se tedy například do ložnice či do obývacího pokoje. Další rostlinou je pachira. Ta má údajně moc vábit do domácnosti bohatství a štěstí, a to nejen podle učení Feng-šuej, ale i podle tchajwanské legendy. Legenda hovoří o farmáři, který se modlil, aby zbohatl. Fotografie: Freepik
Poté, co skončil modlitbu, našel pachiru, kterou začal prodávat, a díky tomu zbohatl. Ovšem aby se vás štěstí drželo, je nutné, abyste měli doma lichý počet kusů této rostliny. Pozitivní energii dokáže stimulovat i dračinec pruhovaný (známý také jako šťastný bambus). Ten, pokud ho
umístíte tak, aby byl v místnosti orientovaný na východ, vám přinese štěstí v lásce. Všechny uvedené rostliny jsou mj. nenáročné na pěstování, proto se jich nemusíte obávat, a to ani v případě, že jste pěstitelné-začátečníci.
Zdroj:
PetalRepublic
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Rostliny podle Feng-šuej: Najděte štěstí, harmonii a finanční stabilitu. Jediná rostlina vám dá vše, po čem toužíte pochází z webu Světkreativity.