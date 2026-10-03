Cítíte blížící se déšť? Váš nos ale pravděpodobně zachytí vše ostatní, jen ne vodu

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Cítíte blížící se déšť? Váš nos ale pravděpodobně zachytí vše ostatní, jen ne voduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dešti a bouřce obvykle předchází pokles atmosférického tlaku, nebo - jak v televizi s oblibou říkají - barometrického tlaku. A skoro všechno před deštěm voní pronikavěji. Je tedy možné, že opravdu „cítíme vodu“, jak se lidově říka?
Cítíte blížící se déšť? Váš nos ale pravděpodobně zachytí vše ostatní, jen ne voduZdroj: sweemingyoung / Depositphotos
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 03.10.2026 16:30
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