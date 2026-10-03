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Cítíte blížící se déšť? Váš nos ale pravděpodobně zachytí vše ostatní, jen ne vodu

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Dešti a bouřce obvykle předchází pokles atmosférického tlaku, nebo - jak v televizi s oblibou říkají - barometrického tlaku. A skoro všechno před deštěm voní pronikavěji. Je tedy možné, že opravdu „cítíme vodu“, jak se lidově říka?
Cítíte blížící se déšť? Váš nos ale pravděpodobně zachytí vše ostatní, jen ne vodu

Cítíte blížící se déšť? Váš nos ale pravděpodobně zachytí vše ostatní, jen ne vodu

Zdroj: sweemingyoung / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 16:30

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