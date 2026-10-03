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Vášeň na tanečním parketu i v zákulisí. Tango pro 3 romantizuje i démonizuje StarDance

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Nový český romantický film v kinech zachází s emocemi vlnícími se v tanečním rytmu populárních televizních show, jejichž účastníci dávají všanc své soukromí a také – což je pro příběh významnější – vlastní sebeúctu. Tango pro 3 v režii Lenky Kny povolává „obyčejnou maminu“ Kristýnu Bokovou do páru s legendárním, poněkud egoistickým tanečníkem Kristiánem (Ján Koleník) a vzniká mezi nimi chemie, která povznese i trochu strojenou zápletku zaměřenou hlavně na satiru showbyznysu.
Vášeň na tanečním parketu i v zákulisí. Tango pro 3 romantizuje i démonizuje StarDance

Vášeň na tanečním parketu i v zákulisí. Tango pro 3 romantizuje i démonizuje StarDance

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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