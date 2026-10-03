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Koprová omáčka, kterou milují všichni: Jak ji uvařit bez hrudek a s tou pravou smetanovou chutí

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Koprová omáčka patří k jídlům, která doma rozdělují stůl na dva tábory, ale když se udělá poctivě, mizí překvapivě rychle. Za mě na ní není nic složitého: kousek másla, trochu hladké mouky, mléko, vývar a hlavně trpělivost u plotny, protože ten základ se musí hlídat, aby se nepřipálil.
Koprová omáčka

Koprová omáčka

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kopr, který dělí národ, tady smiřuje stůl: Koprová omáčka jako od babičky, jemná, voňavá a bez hrudek
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 11:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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