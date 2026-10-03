Koprová omáčka, kterou milují všichni: Jak ji uvařit bez hrudek a s tou pravou smetanovou chutí

patří k jídlům, která doma rozdělují stůl na Koprová omáčka dva tábory, ale když se udělá poctivě, mizí překvapivě rychle. Za mě na ní není nic složitého: kousek másla, trochu hladké mouky, mléko, vývar a hlavně trpělivost u plotny, protože ten základ se musí hlídat, aby se nepřipálil.
Hodně se láme už u základu. Z másla, mouky a mléka se připraví jednoduchý
bešamelový základ, který ale potřebuje trochu pozornosti. Tady se nevyplácí odbíhat. Je potřeba pořád míchat, protože jakmile se mouka přichytí ke dnu, si vezme pachuť a té se pak zbavuje těžko. Potom přijde na řadu omáčka . Není to drobnost, i když se tak někdy bere. S vodou omáčku samozřejmě dovaříte taky, ale chuť bude plošší. vývar Kopr patří až ke konci. Když není čerstvý, bez výčitek sáhněte po sterilovaném kopru; v domácí kuchyni je to úplně normální řešení. Jen ho nenechte dlouho vařit, protože tím rychle ztrácí vůni i barvu.
S
octem opatrně. Ocet přidávejte po troškách, protože zpátky už ho z hrnce nedostanete, i kdybyste nad ním stáli s nejlepší vůlí. Vejce vařím přibližně osm minut. Bílek je pevný, žloutek drží tvar, ale ještě se nezmění v suchou žlutou hmotu. Pokud ke koprovce dáváte vařené hovězí, maso si předem nakrájejte na menší kousky nebo plátky. Není to jen pohodlnější na talíři, omáčka se na něm taky líp udrží. Recept na poctivou koprovou omáčku
Doba přípravy: 45 minut Co potřebujeme
Základ omáčky: 50 g másla 2 vrchovaté lžíce hladké mouky 300 ml mléka 700 ml hovězího nebo zeleninového vývaru
Dochucení: 200 ml smetany na vaření 3-4 lžíce sterilovaného nebo čerstvého nasekaného kopru 1-2 lžíce octa 1 lžička cukru podle chuti sůl podle chuti čerstvě mletý pepř
K podávání: 4 ks vajec 400-500 g vařeného hovězího masa nebo plátků vařeného masa podle potřeby houskový knedlík Foto: Cooky.cz, Kopr, který dělí národ, tady smiřuje stůl: Koprová omáčka jako od babičky, jemná, voňavá a bez hrudek Postup přípravy pořádné koprovky s hovězím masem a vejci
1. V hrnci nechte rozpustit
máslo, vsypte hladkou mouku a krátce ji rozmíchejte. Jíška má zůstat světlá, takže ji nenechte chytit barvu. Ve chvíli, kdy začne lehce vonět, postupně přilévejte mléko a metličkou míchejte, až vznikne hladký základ bez hrudek.
2. Do hustšího bešamelu pak po částech přidávejte vývar. Nepřestávejte míchat, omáčku přiveďte k varu a potom stáhněte plamen. Hrnec přiklopte a nechte ji na mírném ohni asi 20 až 30 minut provařit.
3. Po provaření přilijte
smetanu, přidejte cukr, trochu soli, pepře a zatím jen část octa. Nechte ještě asi 5 minut krátce povařit. Kyselost dolaďujte pomalu, nejlépe po lžících.
4. Do hotového základu vmíchejte nasekaný
kopr. Pokud používáte sterilovaný, stačí ho už jen prohřát. Je to maličkost, ale v chuti se projeví: kopr přidaný na konci zůstane svěžejší a nerozvaří se na unavené zelené nitky. Uvaříme vejce
5. V jiném hrnci uvařte
vejce ve vroucí vodě asi 8 minut. Pak je zchlaďte studenou vodou a oloupejte. Osm minut je v běžné kuchyni docela spolehlivý čas: bílek drží a žloutek ještě není zbytečně vysušený.
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6. Máte-li připravené
vařené maso, nakrájejte ho na menší plátky nebo kousky. Dá se podávat i ve větším kuse, ale menší porce jsou praktičtější a omáčka se na nich lépe zachytí.
7. Podávejte s
houskovým knedlíkem, vejcem a masem. Pokud omáčka při stání příliš zhoustne, zřeďte ji trochou vývaru nebo mléka. U koprovky se to stává běžně, v hrnci ještě chvíli pracuje a zpevní.
TIP: Pokud chcete omáčku opravdu hladkou, přeceďte ji před přidáním kopru přes cedník. Nutné to není, ale když vám vadí i drobná hrudka, tenhle krok pomůže. Foto: Cooky.cz, Kopr, který dělí národ, tady smiřuje stůl: Koprová omáčka jako od babičky, jemná, voňavá a bez hrudek Často kladené otázky o koprové omáčce
Čerstvý, nebo sterilovaný kopr?
Čerstvý kopr voní výrazněji, o tom není moc spor. Sterilovaný ale funguje překvapivě dobře, hlavně když ho přidáte až nakonec a nenecháte ho dlouho vařit. Na obyčejný oběd uprostřed týdne bohatě stačí.
Dá se udělat i bez vývaru?
Dá se, jen je potřeba počítat s tím, že chuť nebude tak plná. Když vývar nemáte, použijte aspoň kombinaci vody a mléka, případně slabší bujon. Vývar ale koprové omáčce výrazně pomáhá, podobně jako smetana, ocet a samotný kopr.
Co když je omáčka moc kyselá?
Přilijte trochu
smetany nebo mléka a chuť srovnejte špetkou cukru. Proto má smysl přidávat ocet postupně. Dvě velké lžíce najednou dokážou v hrnci udělat víc problémů, než by člověk čekal.
Proč se omáčka musí tak dlouho provařit?
Mouka potřebuje čas, jinak v omáčce zůstane syrová chuť a základ nebude jemný. Zhruba
20 až 30 minut na mírném ohni je rozumná doba, během které se omáčka zklidní a chuť se spojí.
Co se ke koprovce hodí nejvíc?
Nejčastější kombinace je
houskový knedlík, vařené hovězí a vejce. Když maso zrovna není po ruce, vejce to zvládne i samo.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková