Tribit řezy ze starého receptáře: Výrazná čokoláda, dvojitá náplň a chuť, která potěší každého

Čokoládovou tyčinku 3BIT si možná ještě vybavíte: sušenka, krém, karamel a celé to schované pod čokoládou. Tribit řezy jdou po podobné stopě, jen v domácí plechové verzi. Jednu vrstvu tu zastanou BeBe sušenky, druhou jemný mléčný nebo pudinkový krém a navrch přijde karamelové Salko. Nakonec samozřejmě čokoládová poleva. Vypadají honosně, skoro cukrárensky, ale suroviny jsou úplně běžné. A malá zkušenost z kuchyně: druhý den chutnají znatelně líp než hned po dokončení.
Spodní
kakaový korpus zůstává vláčný, protože ho krém hezky zvlhčí. Sušenky mezi vrstvami povolí, vanilka se spojí s karamelem a dostane moučník plnější chuť. U nás mizí hlavně odpoledne ke kávě, ale bez obav bych ho položila i na slavnostnější stůl.
Můj tip: Připravte řezy večer a krájejte až ráno nebo po obědě. Po odležení drží tvar a chutě nejsou tak „čerstvě poskládané“. Recept na poctivé 3Bit řezy s dvojitou náplní
Doba přípravy: přibližně 50 minut + chlazení Doba pečení: asi 15 minut Počet porcí: zhruba 20 až 24 kousků Teplota trouby: 180 °C Ingredience pro přípravu
Kakaový korpus: 4 vejce 200 g cukru krupice 200 g polohrubé mouky 1 prášek do pečiva 100 ml oleje 2 až 3 lžíce vody 2 lžíce kakaa
První náplň: 500 ml mléka 2 vanilkové pudinky 2 vanilkové cukry 250 g másla 100 g moučkového cukru
Střední vrstva: 1 až 2 balíčky BeBe sušenek
Druhý krém: 200 g másla 1 karamelové Salko
Poleva: 150 až 200 g čokolády 30 g másla Postup přípravy lahodných Tribit řezů
1. Začněte plechem a troubou. Troubu předehřejte na
180 °C, plech vyložte pečicím papírem, případně ho vymažte a vysypte. Na tyhle řezy se mi nejvíc osvědčil obyčejný nižší plech, žádná vysoká forma.
2. Oddělte
žloutky od bílků. Bílky vyšlehejte na pevný sníh. V druhé míse utřete žloutky s cukrem, přilijte olej a trochu vody. Směs má být světlejší, hladká, bez velkých hrudek cukru.
3. Ke žloutkům přisypte
polohrubou mouku, prášek do pečiva a kakao. Nakonec opatrně vmíchejte sníh. Těsto už zbytečně nešlehejte, spíš ho jen spojte stěrkou. Korpus pak zůstane nadýchanější.
4. Těsto rozetřete na plech a pečte asi
12 až 15 minut. Upečený korpus nechte úplně vychladnout. Když ho v troubě necháte o pár minut déle, bude sušší, a tady je to trochu škoda. Mezitím připravte první krém
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5. Z
mléka, vanilkových pudinků a vanilkového cukru uvařte hustý pudink. Na povrch přitiskněte potravinářskou fólii, aby se neudělal škraloup, a nechte ho vychladnout.
6. Změklé
máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem do světlé pěny. Studený pudink přidávejte po lžících a pokaždé zašlehejte. Hotový vanilkový krém má být hladký a dost pevný, aby na korpusu držel.
7. Vychladlý korpus potřete první náplní a povrch trochu srovnejte. Na krém klaďte
BeBe sušenky těsně vedle sebe. U krajů je klidně nalámejte. Stejně se tam obvykle krájí první zkušební kousek, který nikdo moc neřeší.
8. Připravte druhý krém. Změklé
máslo vyšlehejte s karamelovým Salkem do hladka. Není potřeba šlehat dlouho. Když mají máslo i Salko podobnou teplotu, spojí se bez problémů.
9. Karamelový krém naneste na sušenky. Pracujte opatrně, protože sušenky se umí posunout, hlavně na začátku. Pomůže menší cukrářská stěrka nebo širší nůž.
10. Na polevu rozpusťte
čokoládu s máslem ve vodní lázni, případně krátce v mikrovlnné troubě po menších intervalech. Nalijte ji nahoru a rychle rozetřete ke krajům. Nemusí být dokonale hladká, drobné vlnky na domácích řezech nijak nevadí. Foto: Cooky.cz, Hotové řezy polijte nebo nerovnoměrně pocákejte čokoládovou polevou.
11. Hotový moučník dejte alespoň na
4 hodiny do lednice, ideálně přes noc. Podávejte vychlazený a krájejte spíš menší porce. V lednici vydrží bez potíží 2 až 3 dny, přičemž druhý den bývá chuťově nejlepší. Rady a tipy redakce k přípravě 3BITek Máslo na oba krémy vyndejte z lednice s předstihem. Když je studené, špatně se spojuje a krém může zůstat hrudkovitý. Na čistší krájení pomáhá nahřát nůž v horké vodě, otřít ho dosucha a teprve potom projet čokoládovou vrstvu. Pokud nechcete příliš sladký dezert, použijte na polevu hořkou čokoládu. Karamelový krém dodá sladkosti víc než dost. Sušenkám noc v krému výrazně prospěje. Změknou, vrstvy se usadí a řezy se při servírování tolik nerozpadají. Chcete-li rovnoměrnou výšku po celé ploše, roztírejte krémy od středu směrem ke krajům. Nakonec plechem jen lehce klepněte o linku. Vrstvy si sednou a povrch se srovná.
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