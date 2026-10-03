Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Safari ve Dvoře Králové letos končí. Poslední jízdy proběhnou zítra

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V neděli 4. října se letos naposledy projedete Africkým safari Josefa Vágnera. Pak vyjížďky mezi africkými zvířaty vystřídá zimní režim. Vrátí se až na jaře 2027.
Safari ve Dvoře Králové letos končí. Poslední jízdy proběhnou zítra

Safari ve Dvoře Králové letos končí. Poslední jízdy proběhnou zítra

Zdroj: Helena Révay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:35

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Hradecká univerzita připomene Havlovy nedožité devadesátiny společnou četbou
Hradecká univerzita připomene Havlovy nedožité devadesátiny společnou četbou
Osm lidí dostane nový domov. V Novém Městě vzniklo chráněné bydlení
Osm lidí dostane nový domov. V Novém Městě vzniklo chráněné bydlení

Tři nové domy v Novém Městě nad Metují nabídnou bydlení osmi lidem s chronickým duševním onemocněním. Kraj...

Po mrtvici nekončí boj v nemocnici. V Hradci pomáhají dobrovolníci
Po mrtvici nekončí boj v nemocnici. V Hradci pomáhají dobrovolníci

Cévní mozková příhoda přijde bez varování. O dalším osudu pacienta ale nerozhodují jen lékaři. Na iktovém...

Hradec se v neděli rozběhne. Půlmaraton přinese uzavírky i tisíce běžců
Hradec se v neděli rozběhne. Půlmaraton přinese uzavírky i tisíce běžců

Hradec Králové čeká v neděli 4. října velká sportovní událost. OlfinCar Hradecký půlmaraton přiláká přes...

Život v Hradci? Lidé jsou spokojení, chtějí ale zlepšit parkování a bydlení
Život v Hradci? Lidé jsou spokojení, chtějí ale zlepšit parkování a bydlení

Rozsáhlý průzkum ukázal, že většina obyvatel Hradce Králové hodnotí život ve městě pozitivně. Lidé nejvíce...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.