Sedm statečných: Brynner si najal hlídače klobouku, záporáka učili skuteční zločinci a žena spláchla zlaté zuby

Sedm statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. / distr. FTV Prima Sedm statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. / distr. FTV Prima Sedm statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. / distr. FTV Prima Sedm statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. / distr. FTV Prima Sedm statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. / distr. FTV Prima Sedm statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. / distr. FTV Prima Sedm statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. / distr. FTV Prima Sedm statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. / distr. FTV Prima Sedm statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. / distr. FTV Prima
Ve westernu Sedm statečných z roku 1960 si Yul Brynner najal asistenta, který počítal, kolikrát se Steve McQueen dotkne svého klobouku. Režisér zase do rolí komparzistů obsadil skutečné mexické bandity, kteří hlavního záporáka učili střílet. Záchrana vesnice Ixcatlan
Vesnice Ixcatlan trpí každoročními nájezdy banditů, které vede nelítostný Calvera v podání Eliho Wallacha. Tři vesničané se rozhodnou nakoupit zbraně a požádají o radu pistolníka Chrise (Yul Brynner). Ten jim doporučí najmout si zkušené střelce a postupně shromáždí skupinu dalších šesti mužů, mezi kterými nechybí Vin (Steve McQueen) nebo Bernardo O’Reilly (Charles Bronson). Společně se vydávají do Mexika, aby osadu připravili na nevyhnutelný střet se zhruba čtyřicetičlennou přesilou.
Představitel banditů Wallach chtěl ve filmu ukázat, co zločinci dělají s uloupenými penězi. Pořídil si proto hedvábnou košili, stříbrem zdobené sedlo a nechal si nasadit zlaté zuby v hodnotě zhruba tři sta dolarů. Když zrovna nenatáčel, odkládal si je v koupelně do papírového kapesníku, kde je jeho manželka považovala za odpadky a omylem je spláchla do toalety.
Brynner si budoval kopečky z hlíny
Představitelé sedmi statečných mezi sebou neustále soutěžili o čas na plátně. Největší napětí panovalo mezi Brynnerem a McQueenem, který se snažil strhnout pozornost setřásáním nábojů z brokovnice nebo namáčením klobouku do řeky. Brynnera chování jeho kolegy natolik znepokojovalo, že si najal asistenta, který během jeho vlastních monologů počítal, kolikrát se McQueen dotkne svého klobouku.
Brynner si navíc hlídal, aby v každém společném záběru vypadal vyšší. Filmaři mu proto na zemi tvořili malé násypy z hlíny, do kterých McQueen při každé příležitosti kopal. O dvacet let později, v roce 1980, umírající McQueen svému dřívějšímu rivalovi zatelefonoval. Poděkoval mu za to, že ho tehdy z natáčení nenechal vyhodit, protože role Vina mu zajistila celosvětovou slávu.
Skuteční zločinci fungovali jako ochranka
Režisér John Sturges hledal pro Calverovu skupinu věrohodné tváře a nakonec najal skutečné bandity z kopců v okolí Mexico City. Zločinci přijali Wallacha s nadšením, vytvořili kolem něj neprodyšnou ochranu a začali ho učit jezdit na koni, střílet a nadávat.
Wallach i přes jejich rady s manipulací se zbraní bojoval. Pokaždé, když ve filmu vrací pistoli do pouzdra, upírá pohled dolů. Herec s koltem jednoduše neuměl zacházet a bál se, že by se při pohledu do kamery netrefil a vypadal by hloupě.
Mexičtí cenzoři vyžadovali čisté košile
Natáčení v Mexiku podléhalo přísnému dohledu místních cenzorů, kteří odmítali negativní obraz své země. Požadovali například, aby místní zemědělci nosili před kamerou neustále čisté oblečení. Desítky záměrně ušpiněných kostýmů se tak musely před každou klapkou důkladně prát, což způsobilo výrazné zpoždění produkce.
Cenzoři zároveň zasáhli do samotného příběhu, nechtěli dopustit, aby vesničané působili slabě. Původní scenárista Walter Newman odmítl provést požadované změny a přenechal úpravy Williamu Robertsovi. Když pak studio chtělo uvést v titulcích obě jména, Newman se naštval a nechal se z filmu úplně vyškrtnout.
Herci se hádali o svou smrt
Sturges musel film obsadit ve velkém spěchu kvůli blížící se herecké stávce. Roli experta na nože Britta svěřil Jamesi Coburnovi na doporučení Roberta Vaughna. Tito dva herci ve filmu pronesli dohromady pouze sedmadvacet vět, přičemž šlo o jejich jedinou společnou práci během téměř padesátiletého přátelství.
Čtyři herci, jejichž postavy se konce příběhu nedožijí, se s režisérem i mezi sebou dlouho hádali o to, kdo zemře první a za jakých okolností. Sturges nakonec spor vyřešil vlastním scénářem, přičemž jako poslední ze sedmičky umírá O’Reilly při záchraně dětí. Během závěrečné přestřelky padne celkem pětapadesát mrtvých.
Historickým nepřesnostem vévodí džíny
Snímek obsahuje několik historických nepřesností. McQueen nosí na ruce snubní prsten, přestože američtí muži si tento zvyk osvojili až před druhou světovou válkou. Jeho postava má na sobě džíny značky Levi’s s červenou cedulkou, která se začala vyrábět až ve třicátých letech dvacátého století.
Anachronismům se nevyhnuli ani další členové obsazení. Nůž, který používá Britt, je italský vyskakovací model dovážený do Spojených států až v padesátých letech dvacátého století. Brynner má v náprsní kapse košile zřetelný obrys krabičky cigaret a zapalovače. Německý herec Horst Buchholz se navíc při natáčení omylem střelil do nohy, a ačkoli měl ve zbrani slepé náboje, rána mu způsobila podlitinu.
Snímek Sedm statečných vysílá Prima MAX 3. října ve 20:00, reprízu uvede o den později v 17:10.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).