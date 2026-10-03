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Hrníčkový ořechovec s vanilkovým pudinkem a šlehačkou: Víkendový dezert bez váhy a zbytečného počítání

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Vyzkoušejte rychlý hrníčkový recept na vynikající ořechové řezy s vanilkovým pudinkem a šlehačkou. Jemný a vláčný dezert, který připravíte bez složitého vážení surovin.
Obrázek k receptu a ořechovec

Obrázek k receptu a ořechovec

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na ořechovec
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 10:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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