Hrníčkový ořechovec s vanilkovým pudinkem a šlehačkou: Víkendový dezert bez váhy a zbytečného počítání

Znáte ty dny, kdy vás honí neuvěřitelná mlsná, ale představa, že strávíte půl dne v kuchyni s kuchyňskou váhou v ruce a horou špinavého nádobí, vás okamžitě
odradí? Přesně pro tyto chvíle jsem si naprosto zamilovala tenhle úžasný . Stačí vám doslova jeden jediný hrníčkový recept oblíbený šálek, pomocí kterého bleskově odměříte všechny suroviny, a za chvíli už se celým bytem line ta nejkrásnější vůně pečených ořechů. Spojení nadýchaného tmavého korpusu, hutného a obláčku z vyšlehané smetany funguje vanilkového krému naprosto dokonale a zaručuji vám, že jeden kousek k odpolední kávě rozhodně stačit nebude.
Navíc na něm snad ani
nejde nic zkazit, takže se do klidně můžete pustit i s dětmi nebo pokud s troubou teprve začínáte kamarádit. pečení
Můj tip zní: Abyste měli jistotu, že se těsto po upečení nebude drolit a krém se krásně hladce spojí, vyndejte si úplně všechny chlazené suroviny na kuchyňskou linku alespoň hodinu před samotným pečením, aby získaly stejnou pokojovou teplotu. Recept na dokonalé ořechové řezy s pudinkovou vrstvou
Z jedné klasické formy nakrájíte pohodlně
15 až 20 bohatých porcí. Celkový čas do servírování: 165 minut Ingredience potřebné k přípravě Suroviny na těsto 1 vejce 1 šálek krupicového cukru 1 šálek mletých ořechů 1 šálek plnotučného mléka ½ šálku rostlinného oleje 1 šálek polohrubé mouky 1 balení prášku do pečiva 1 balení vanilkového cukru Náplň a dokončení 2 balení vanilkového pudingu 600 ml plnotučného mléka 5 lžic krupicového cukru 150 g změklého másla 500 ml smetany ke šlehání Postup při přípravě hrníčkového ořechovce
1. Nejprve si rozehřejte pečicí troubu na
180 stupňů a připravte si středně velký plech s vyšším okrajem.
2. Vyložte připravený plech kvalitním pečicím papírem nebo jej vymažte kouskem tuku a důkladně vysypte trochou mouky, aby se základ zespodu nepřichytil.
3. Do dostatečně velké a hluboké mísy vyklepněte celá
vejce a přisypte k nim odměřený krupicový cukr společně s voňavým vanilkovým cukrem.
4. Pomocí ručního elektrického šlehače vyšlehejte vaječnou směs do světlé a nadýchané pěny, což potrvá zhruba
3 minuty.
5. Do vyšlehané vaječné pěny tenkým pramínkem za stálého šlehání postupně přilévejte
rostlinný olej a následně také vlažné plnotučné mléko.
6. V menší oddělené misce pečlivě promíchejte
polohrubou mouku s práškem do pečiva, aby se kypřidlo v těstě co nejrovnoměrněji rozprostřelo.
7. K připravené sypké směsi přidejte jemně
mleté ořechy a vše ještě jednou nasucho velkou lžící jemně obraťte.
8. Sypkou ořechovou směs následně po lžících opatrně zapracujte do tekutého základu, dokud nevznikne dokonale hladké těsto bez jakýchkoliv žmolků.
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9. Hotové těsto rovnoměrně vlijte na připravený plech a cukrářskou stěrkou pečlivě uhlaďte jeho povrch až do samotných rohů formy.
Pečení
10. Vložte plech do předehřáté trouby a pečte korpus přibližně
30 minut, dokud jeho povrch nezezlátne a špejle zapíchnutá do středu nevyjde naprosto čistá a suchá.
11. Upečený základ vytáhněte z trouby a nechte ho na kuchyňské mřížce zcela vychladnout na pokojovou teplotu, což zabere zhruba
60 minut.
12. Během chladnutí korpusu se pusťte do přípravy krému, do menšího hrnce vlijte větší část
plnotučného mléka a na mírném ohni ho přiveďte k varu.
13. Ve zbylém studeném mléce důkladně rozmíchejte práškový
vanilkový puding společně s krupicovým cukrem, aby v tekutině nezůstaly žádné hrudky.
14. Rozmíchanou pudinkovou směs vlijte do vroucího mléka a za neustálého energického míchání metličkou vařte asi
2 minuty do zhoustnutí.
15. Hustý pudink odstavte z plotny, zakryjte ho potravinářskou fólií tak, aby se dotýkala přímo hladiny krému, díky čemuž se nevytvoří nechtěný škraloup, a nechte zcela vychladnout.
16. Do naprosto vychladlého pudinku po menších kouscích zašlehávejte
změklé máslo, dokud nezískáte krásně hladký, jemný a nadýchaný krém.
17. Hotový vanilkový krém rovnoměrně rozetřete na zcela vychladlý ořechový korpus a pečlivě uhlaďte jeho povrch dlouhou cukrářskou kartou nebo nožem.
18. Do naprosto čisté a předem vychlazené nádoby nalijte studenou
smetanu ke šlehání a elektrickým šlehačem ji vyšlehejte do tuha, což bude trvat zhruba 4 minuty.
19. Pevnou šlehačku opatrně a v rovnoměrné vrstvě navrstvěte na pudinkovou část a pomocí vidličky nebo kulaté lžíce můžete na samém povrchu vytvořit ozdobné vlnky.
20. Celý dezert uložte minimálně na
120 minut do chladničky, aby krémová vrstva dostatečně ztuhla a jednotlivé chutě se mezi sebou krásně propojily.
21. Před podáváním krájejte dezert dlouhým nožem namočeným v horké vodě, abyste získali dokonale čisté a úhledné řezy bez rozmazaného krému.
Foto: Cooky.cz, recept na ořechovec Tipy redakce: Správný výběr ořechů pro dokonalou chuť Pokud chcete získat ještě intenzivnější oříškové aroma, ořechy před namletím krátce nasucho opražte na rozpálené pánvi a nechte je následně zcela vychladnout. Teplota surovin je naprostým základem úspěchu Všechny suroviny pro přípravu krému musí mít naprosto stejnou teplotu, jinak by se vám při šlehání másla s pudinkem celá hmota nenávratně srazila. Pečení v různých typech trub Pokud máte horkovzdušnou troubu, snižte teplotu pečení na 160 stupňů, zatímco u klasického pečení s horním a spodním ohřevem ponechte teplotu na standardních 180 stupňů. Pevná šlehačka bez použití zbytečné chemie Aby vám smetana na povrchu řezů vydržela dlouho krásně pevná a nadýchaná, přidejte k ní při šlehání jednu lžíci tučného mascarpone. Dokonalé krájení bez patlání krému Řezy vždy krájejte dlouhým ostrým nožem, který po každém jednotlivém řezu namočíte do vysoké sklenice s horkou vodou a pečlivě otřete papírovou utěrkou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková