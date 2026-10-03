Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Marinovaná červená cibule: Hodí se skvěle do hamburgeru, salátu i na obyčejný chleba

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Marinovanou červenou cibuli mám ráda hlavně proto, že udělá skoro z ničeho přílohu, která jídlo probere k životu. Hodí se do burgerů, k pečenému masu i obyčejně na chleba s máslem, a přitom je hotová bez velkého vaření a parády kolem.
Fotografie k receptu na marinovanou cibuli

Fotografie k receptu na marinovanou cibuli

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když cibule přestane štípat a začne bavit: Marinovaná červená cibule je malý trik s velkým efektem
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:40

Reklama
Další články z Cooky.cz
Linecké košíčky s krémem, ovocem a želatinou jako z cukrárny: Jemné linecké těsto a svěží ovocná náplň
Linecké košíčky s krémem, ovocem a želatinou jako z cukrárny: Jemné linecké těsto a svěží ovocná náplň
Nadýchané kynuté housky z majonézy a s makovým posypem, které se rozplývají na jazyku
Nadýchané kynuté housky z majonézy a s makovým posypem, které se rozplývají na jazyku

Vyzkoušejte neuvěřitelně vláčné kynuté housky z majonézy s makovým posypem! Bleskový domácí recept na...

Vanilkový krém a kakaová poleva: BE-BE buchta krok za krokem
Vanilkový krém a kakaová poleva: BE-BE buchta krok za krokem

Buchta BE-BE je jeden z těch receptů, které nepotřebují příliš práce ani času. Piškotový základ, hustý...

Koprová omáčka, kterou milují všichni: Jak ji uvařit bez hrudek a s tou pravou smetanovou chutí
Koprová omáčka, kterou milují všichni: Jak ji uvařit bez hrudek a s tou pravou smetanovou chutí

Koprová omáčka patří k jídlům, která doma rozdělují stůl na dva tábory, ale když se udělá poctivě, mizí...

Hrníčkový ořechovec s vanilkovým pudinkem a šlehačkou: Víkendový dezert bez váhy a zbytečného počítání
Hrníčkový ořechovec s vanilkovým pudinkem a šlehačkou: Víkendový dezert bez váhy a zbytečného počítání

Vyzkoušejte rychlý hrníčkový recept na vynikající ořechové řezy s vanilkovým pudinkem a šlehačkou. Jemný a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.