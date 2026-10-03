Marinovaná červená cibule: Hodí se skvěle do hamburgeru, salátu i na obyčejný chleba

Marinovaná u nás doma patří k věcem, které v lednici většinou dlouho nevydrží. Člověk vytáhne malou skleničku a najednou i obyčejný rohlík se sýrem chutná o něco líp. Nejčastěji ji dávám do burgerů, k červená cibule nebo prostě na pečenému masu chleba s máslem; podobně ji doporučují i kuchařská videa a receptové weby. Jen to chce trochu trpělivosti. Nejlepší bývá až po několika dnech v chladu.
Základ je jednoduchý: voda, ocet, sůl, cukr a cibule. Někdo přidává tymián, někdo česnek, v téhle verzi zůstáváme u červeného vinného octa, hořčičného semínka a malé feferonky. Jednu věc bych ale neodbyla: cibuli zalévejte horkým nálevem, ne studeným. Trochu změkne, ale neztratí křupnutí. Navíc se z ní stáhne syrová štiplavost, která umí být u stolu dost nekompromisní. Recept na křupavou marinovanou červenou cibuli
Doba přípravy: 20 minut + chlazení alespoň 10 dní Co potřebujeme Cibule a zelenina 500 g červené cibule 1 ks červené feferonky, nemusí být Na nálev si nachystejte 1 hrnek vody 1/2 hrnku červeného vinného octa 1 lžička hořčičného semínka 1 lžička soli 3 lžíce cukru 1 lžička medu Postup přípravy marinované červené cibule do sklenice
1.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenká půlkolečka. Pokud přidáváte feferonku, nakrájejte ji na kolečka.
2. Do menšího hrnce dejte
vodu, vinný ocet, sůl, cukr, med a přisypte hořčičné semínko. Přiveďte k varu a nechte krátce probublat, asi 2 minuty.
3.
Cibuli natlačte do čistých skleniček. Mezi vrstvy můžete vložit trochu feferonky. S pálivostí opatrně, umí si vzít pro sebe víc prostoru, než by člověk čekal.
4. Cibuli zalijte
horkým nálevem až po okraj. Sklenice zatím nezavírejte a nechte je stát na lince, dokud nevychladnou. Barva se začne měnit, to je úplně v pořádku.
5. Vychladlé sklenice zavřete a uložte do lednice minimálně na
10 dní. Ochutnat ji můžete i dřív, ale chuť ještě nebude tak usazená. Foto: Cooky.cz, Když cibule přestane štípat a začne bavit: Marinovaná červená cibule je malý trik s velkým efektem
TIP: Pokud chcete jemnější výsledek, nahraďte část vinného octa jablečným. Používá se i v jiných receptech na nakládanou cibuli a výsledek bývá o něco kulatější. Kam s ní a co když chcete jinou verzi?
Marinovaná červená cibule se hodí do burgerů, hotdogů, wrapů, ke grilovanému masu i k pečeni. Objevuje se napříč recepty i videi a není divu. Sladkokyselá chuť umí tučnější jídlo trochu srovnat a dodat mu ostřejší hranu.
Možností je víc. Do sklenice můžete přidat tymián nebo česnek. Existuje také postup, kdy se cibule nejdřív marinuje a potom peče, jenže pro běžné domácí používání mi připadá praktičtější tahle sklenicová verze. Otevřít lednici, nabrat lžíci, zavřít a vrátit zpátky.
V dobře uzavřené sklenici v lednici vydrží obvykle několik týdnů. Berte ji ale vždy čistou vidličkou nebo lžící. U podobných zásob je to drobnost, která se snadno přehlédne, ale na trvanlivosti se umí podepsat.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline