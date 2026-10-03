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Havlíček, Betyna a Suvorov. ANO vydalo Lepší Česko a města dostala rozkaz makat

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Marketingové oddělení hnutí ANO zřejmě dospělo k závěru, že český volič potřebuje před komunálními…
Karel Havlíček, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem

Karel Havlíček, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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