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Rekord(wo)man citlivě vypráví o změně pohlaví. Příběh sportovní legendy nešetří humorem

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Jednou z nejsledovanějších premiér před pár dny ukončeného festivalu Serial Killer byla dobová minisérie Rekord(wo)man, která pojednává o životě jedné z největších sportovních osobností první republiky i aféře, která nerezonovala pouze v Československu. Úvodní dvě epizody pak jasně ukazují, že seriál toho nabídne mnohem více než jen očekávaný herecký koncert Petra Uhlíka.
Rekord(wo)man citlivě vypráví o změně pohlaví. Příběh sportovní legendy nešetří humorem

Rekord(wo)man citlivě vypráví o změně pohlaví. Příběh sportovní legendy nešetří humorem

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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