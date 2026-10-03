Nadýchané kynuté housky z majonézy a s makovým posypem, které se rozplývají na jazyku

Když jsem poprvé slyšela o tom, že se do
na housky přidává kynutého těsta majonéza, byla jsem popravdě trochu skeptická. v pečivu? Vždyť to zní na první poslech docela divně! Jenže pak jsem si uvědomila, že majonéza vlastně není nic jiného než emulze oleje, žloutků a kapky octa… tedy samé skvělé věci, které kynutému těstu dodají Majonéza neuvěřitelnou jemnost, tuk a vláčnost. Hned po prvním vytažení z trouby jsem pochopila, že tohle byl trefa do černého. byly na povrchu Housky nádherně zlatavé, voněly po celém domě a uvnitř byly tak neskutečně nadýchané, že se doslova rozplývaly na jazyku.
Od té doby u nás doma tyto
majonézové pletýnky pečeme pravidelně a klasické kupované pečivo už téměř nekupujeme. Největší zázrak spočívá v tom, že díky tuku z majonézy střídka zůstává dokonale měkká a křehká i druhý den, takže vám pečivo jen tak nevyschne.
Můj tip zní: Používejte majonézu i mléko nebo vodu vždy v pokojové teplotě, protože studené ingredience přímo z chladničky by zbytečně ochladily těsto a zpomalily kynutí droždí. Recept na dokonalé makové pletýnky z kynutého majonézového těsta
Celkový čas přípravy: 2 hodiny a 23 minut Ingredience potřebné k přípravě 400 g hladké pšeničné mouky 9 g soli 9 g cukru 7 g sušeného droždí 2 lžíce majonézy 180 až 200 ml vlažné vody nebo mléka 1 vejce na potření 1 hrst celého máku na posypání Foto: Cooky.cz, recept na majonézoví housky Postup při přípravě majonézových housek
1. Do velké mísy prosejte hladkou pšeničnou mouku, přisypejte sušené droždí, cukr, sůl a všechny sypké suroviny spolu důkladně
promíchejte.
2. K sypké směsi v míse přidejte majonézu a postupně přilijte vlažnou vodu nebo mléko podle potřeby.
3. Pomocí kuchyňského robotu s hnětacím hákem nebo ručně vařečkou vypracujte
hladké, pružné a nelepivé těsto, které se snadno odlepuje od stěn mísy.
4. Mísu s vypracovaným těstem zakryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě kynout přibližně
1 až 1,5 hodiny, dokud nezdvojnásobí svůj objem.
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5. Vykynuté nadýchané těsto opatrně vyklopte na lehce pomoučenou pracovní plochu a rozdělte ho na
4 stejně velké díly.
6. Z jednotlivých dílů vytvarujte prameny, upleťte z nich úhledné housky nebo pletýnky a rozložte je na plech vyložený
pečicím papírem.
7. Plech s vytvarovanými houskami zakryjte utěrkou a nechte je v teple ještě
30 minut podruhé nakynout.
8. Mezitím si důkladně předehřejte troubu na
190 stupňů. Foto: Cooky.cz, šup s nima do trouby
9. Nakynuté housky štědře potřete rozšlehaným vejcem a rovnoměrně je posypejte celým mákem.
10. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte přibližně
18 minut do zlatova, dokud nezískají krásně lesklou kůrku.
11. Upečené majonézové housky vyjměte z trouby, přemístěte je na mřížku a nechte je před podáváním zcela
vychladnout. Tipy redakce: Tajemství majonézy v těstě: Majonéza funguje v těstě jako vynikající emulgátor tuku a žloutků, díky čemuž zůstává upečené pečivo neuvěřitelně vláčné a jemné i 2 až 3 dny po upečení. Teplota surových ingrediencí: Všechny suroviny včetně majonézy vyndejte z chladničky alespoň 30 minut před začátkem pečení, aby měly pokojovou teplotu a nezpomalily kynutí droždí. Správné zapaření trouby: Pro ještě křupavější kůrku stříkněte na dno trouby při vkládání plechu trochu vody nebo vhoďte 3 kostky ledu, protože vzniklá pára udělá s kůrkou zázraky. Obměna posypu podle chuti: Místo máku můžete housky před pečením posypat celým kmínem, hrubozrnnou solí, lněným nebo slunečnicovým semínkem podle toho, na co máte právě chuť. Skladování pro zachování čerstvosti: Po úplném vychladnutí zabalte pečivo do čisté plátěné utěrky, popřípadě ho můžete po upečení zamrazit a později rozpéct v troubě vyhřáté na 180 stupňů po dobu 5 minut.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková