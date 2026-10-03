Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Eva Burešová nechce být Eva Burešová. Matrika jí schválila nové jméno, které si vybrala kvůli metalu a temné stránce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zpěvačka a herečka známá ze seriálů a muzikálů si nechala úředně zapsat jméno Saija. Pod ním teď vydává tvrdou metalovou tvorbu.
Eva Burešová nechce být Eva Burešová. Matrika jí schválila nové jméno, které si vybrala kvůli metalu a temné stránce

Eva Burešová nechce být Eva Burešová. Matrika jí schválila nové jméno, které si vybrala kvůli metalu a temné stránce

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 16:26

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Dvě michelinské hvězdy a zkušenosti z celého světa. MasterChef dostal nového porotce, Kašpárkova budoucnost je nejistá
Dvě michelinské hvězdy a zkušenosti z celého světa. MasterChef dostal nového porotce, Kašpárkova budoucnost je nejistá
Lososí sperma v obličeji a o osm let mladší manžel. Milan Peroutka přiznal, proč podstupuje omlazovací procedury
Lososí sperma v obličeji a o osm let mladší manžel. Milan Peroutka přiznal, proč podstupuje omlazovací procedury

Šestatřicetiletý zpěvák a moderátor otevřeně řekl, že už na „lososovi“ byl, a půjde znovu. Důvod? Chce...

Agáta Hanychová ukázala zadeček v bikinách a fanynky se neudržely: „Za takovou postavu bych vraždila," napsala jedna
Agáta Hanychová ukázala zadeček v bikinách a fanynky se neudržely: „Za takovou postavu bych vraždila," napsala jedna

Agáta Hanychová zveřejnila fotku zezadu v bikinách bez jediné retuše a pod příspěvkem se strhla lavina...

„Už teď toho lituju." Pekarová Adamová přiznala lenost i nedostatek tréninku, přesto ji čeká závod, na který nikdy netrénovala
„Už teď toho lituju." Pekarová Adamová přiznala lenost i nedostatek tréninku, přesto ji čeká závod, na který nikdy netrénovala

Bývalá předsedkyně Sněmovny se nechala přemluvit do prvního cyklistického závodu v životě. Přípravu shrnula...

Kabelky ani parfémy ji už nelákají. Jitka Čvančarová prozradila, co si přeje od manžela místo klasických dárků
Kabelky ani parfémy ji už nelákají. Jitka Čvančarová prozradila, co si přeje od manžela místo klasických dárků

Herečka místo hmotných dárků sní o ajurvédském léčebném pobytu. Za luxus dnes považuje klid, regeneraci a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.