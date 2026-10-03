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Okamura sliboval levnější hypotéky. Teď vysvětluje, že je vláda nemůže ovlivnit

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Tomio Okamura dostal v pořadu K věci na CNN Prima NEWS jednoduchou otázku na…
Tomio Okamura na předvolebním mítinku v Brně, foto: Šárka Konečná, inregion.cz

Tomio Okamura na předvolebním mítinku v Brně, foto: Šárka Konečná, inregion.cz

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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