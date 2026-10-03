Okamura sliboval levnější hypotéky. Teď vysvětluje, že je vláda nemůže ovlivnit

Tomio Okamura dostal v pořadu K věci na CNN Prima NEWS jednoduchou otázku na jeden z vládních slibů: kde jsou levnější hypotéky. Předseda SPD a Poslanecké sněmovny odpověděl, že vláda ceny hypoték ovlivnit nemůže. Když mu moderátorka připomněla, že takový závazek sám podepsal, odkázal jej na hnutí ANO. Rozhovor tak nabídl pozoruhodný střet mezi tím, co vládní strany společně slíbily, a tím, za co jsou po převzetí moci ochotny převzít odpovědnost. Hypotéky mezitím nezlevňují. Průměrná realizovaná sazba nových úvěrů v srpnu vystoupala na pět procent a průměrné nabídkové sazby se v září dostaly na 5,51 procenta. Okamura přesto tvrdí, že se o levnější hypotéky snaží. Současně přiznal, že je na to podle svých slov „trošku sám“.
Moderátorka šla rovnou k formulaci, kterou v rozhovoru citovala jako vládní závazek. „Budou levnější hypotéky. Kde jsou, pane předsedo?“ zeptala se Okamury. Odpověď přišla bez dlouhého rozmýšlení. „Hypotéky vláda nemůže ovlivnit, jak víte,“ řekl Okamura.
Problém vznikl v další větě. Jestli vláda hypotéky ovlivnit nemůže, proč se levnější úvěry na bydlení objevily mezi jejími závazky? Moderátorka tuto otázku položila také. „Samozřejmě, proč jste to psali do vládního programového prohlášení?“ zeptala se. Okamura odpovědnost přesunul ke koaličnímu partnerovi. „To byl požadavek hnutí ANO,“ uvedl předseda SPD. Moderátorka mu vzápětí připomněla rozhodující detail. „Vy jste ho podepsal, pane předsedo,“ řekla.
Podepsal, ale chtěl to někdo jiný
Okamurova obrana tím dostala zvláštní podobu. Předseda SPD nezpochybnil, že jeho strana vládní závazky přijala. Vysvětlil však, že koaliční partneři si navzájem odsouhlasili více požadavků. „My jsme si vzájemně podepsali vícero věcí. Vy mě nenecháte domluvit,“ reagoval Okamura.
Podpis pod společným vládním programem tak podle jeho vysvětlení neznamená, že původní myšlenka pocházela od SPD. Politicky je však podstatné něco jiného: programové prohlášení schválila vláda Andreje Babiše jako celek 5. ledna 2026. Kabinet v něm označil dostupné bydlení za jednu ze svých hlavních priorit a slíbil státní podporu financování bydlení pro mladé rodiny a vybrané profese.
Rozhovor se proto nevedl o autorství jedné věty. Moderátorka chtěla vědět, co se stalo se závazkem, ke kterému se vládní strany přihlásily. Okamurovo vysvětlení, že šlo o požadavek ANO, odpověď na otázku po výsledku nenabídlo.
Když se snažil svou pozici dále rozvést, střetl se také s časem televizního rozhovoru. „Ale nechte mě aspoň minutu a pak mi klidně stokrát skočte do řeči, paní redaktorko. Ale minutu mi dejte, protože to pak vypadá, že neumím odpovědět,“ požádal Okamura. Moderátorka předtím namítla, že pořadu zbývá omezený čas.
Jenže základní otázka zůstala stejná. Levnější hypotéky měly přijít. Současná vláda je podle slov svého koaličního lídra nemůže ovlivnit.
Když vláda nemůže, proč to slibovala
Debata se tak dostala k otázce odpovědnosti za volební a vládní sliby. Pokud politik před volbami tvrdí, že určitý výsledek zajistí, obtížně po volbách vysvětluje jeho nesplnění argumentem, že danou věc vláda vlastně nemá pod kontrolou. Nejde přitom o spor, zda stát může úrokovou sazbu přímo nařídit. Nemůže. Jde o to, proč politici spojovali svou vládu s příslibem výsledku, jehož dosažení podle dnešního Okamurova vysvětlení nemohou garantovat.
Moderátorka nakonec debatu stáhla přesně k tomuto bodu. „Takže ty levnější hypotéky zaručit nedokážete,“ shrnula. Okamura začal odpověď několikanásobným nesouhlasem, ale následná věta závěr příliš nezměnila. „Ne, ne, ne, o to se taky snažím celou dobu, ale jsem na to trošku sám, tlačím na to,“ uvedl.
Předseda SPD tak v několika minutách popsal celý problém ze tří různých stran. Vláda podle něj hypotéky ovlivnit nemůže. Slib levnějších hypoték prosadilo ANO. SPD jej ale podepsala. A Okamura se zároveň snaží o jeho splnění, přestože je podle svých slov na tuto snahu téměř sám.
Kontrast proti období před volbami je výrazný. Tehdy nebylo hlavním sdělením, že hypoteční trh ovlivňují swapy, inflační očekávání a politika centrální banky. Volič slyšel podstatně jednodušší sdělení o levnějším životě a dostupnějším bydlení.
Podpis pod programem nezmizel
Okamura se může od ANO distancovat tvrzením, že levnější hypotéky byly požadavkem Babišova hnutí. Tím ale zároveň otevřel otázku, co vlastně znamená společné programové prohlášení koaliční vlády.
Kabinet není souborem tří paralelních opozičních programů. Vládní strany přijaly společný dokument a převzaly za něj politickou odpovědnost. Pokud SPD některý závazek považovala za nesplnitelný, měla možnost jej při koaličním vyjednávání odmítnout. Pokud jej přijala výměnou za jiné vlastní požadavky, stále jde o součást společné dohody. Okamurova věta o vzájemném podepisování více věcí tak bezděčně popsala mechanismus koalice lépe, než možná zamýšlel.
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