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Ještě chvíli, pak konec: Operátoři v Česku vypínají síť z 90. let. Přestanou fungovat alarmy, výtahy i SOS tlačítka v autech

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Český telekomunikační úřad drží provoz 2G sítí do 30. června 2028. Po vypnutí ztratí spojení alarmy, výtahové komunikátory i nouzové systémy eCall.
Rádio vysílač, 2G síť

Rádio vysílač, 2G síť

Zdroj: Maveric149 / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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