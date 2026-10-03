Ještě chvíli, pak konec: Operátoři v Česku vypínají síť z 90. let. Přestanou fungovat alarmy, výtahy i SOS tlačítka v autech

GSM, tedy 2G, síť, která v devadesátých letech přinesla Čechům první mobilní hovory, má v Česku odpočítané dny. Nejde o spontánní konec signálu ani o rozhodnutí jednoho operátora. Regulátor, Český telekomunikační úřad (ČTÚ), stanovil minimální dobu provozu 2G v pásmech 900 a 1800 MHz do poloviny roku 2028. Důvod je prostý: uvolnit cenné frekvence pro spektrálně efektivnější 4G a 5G. Jenže pod povrchem této technické migrace se skrývá problém, o kterém většina lidí netuší. Jejich domovní alarm, výtah v bytovém domě, GPS lokátor na autě nebo SOS tlačítko v autě může být potichu závislé právě na síti z devadesátých let. A až zmizí, zmizí s ní i spojení, na které se tato zařízení spoléhají.
Proč zrovna alarmy, výtahy a nouzová tlačítka
Když se řekne „2G“, většina lidí si představí starý tlačítkový telefon. Ale daleko větší riziko leží jinde, v takzvaných M2M (machine-to-machine) zařízeních, která komunikují bez lidského zásahu. Podle výroční zprávy ČTÚ za rok 2025 bylo v Česku aktivních přes dva miliony M2M SIM karet. Část z nich je právě v zabezpečovacích systémech, senzorech, měřicích zařízeních nebo výtahových komunikátorech.
O2 ve svém firemním ceníku stále nabízí tarif O2 Machine výslovně pro „senzory, měřicí zařízení, zabezpečovací zařízení“ s podporou 2G/EDGE. Vodafone v IoT nabídce kombinuje 2G s novějšími technologiemi a jako příklady uvádí chytrou domácnost či průmyslové senzory. T-Mobile obsluhuje M2M segment vlastními tarify. Všichni tři operátoři tedy stále nabízejí konektivitu pro zařízení, z nichž některá mohou být na 2G závislá a po vypnutí této sítě budou potřebovat náhradu.
Problém je v tom, že majitel alarmu nebo správce bytového domu obvykle neví, jaký komunikátor v zařízení používá. Na štítku může být nápis GSM, GPRS nebo EDGE, což jsou technologie spojené s 2G. Po vypnutí sítě takové zařízení přestane komunikovat. Potichu.
SOS tlačítko v autě: skrytá závislost bez snadného řešení
Od 31. března 2018 musí každý nový typ osobního auta a lehké dodávky prodávaný v EU obsahovat systém 112 eCall, nouzové tlačítko, které po nehodě automaticky nebo ručně spojí posádku se záchrannou službou a odešle informace o poloze. Jenže původní eCall byl navržen pro mobilní sítě 2G a 3G. A právě tady začíná potíž.
Evropská asociace pro tísňová čísla EENA v lednu 2026 vyzvala k odkladu vypínání 2G a 3G, dokud nebudou vyřešeny problémy s nouzovou komunikací. Mezi popsanými riziky figuruje nemožnost dovolat se na tísňovou linku, zhoršená kvalita hovoru, selhání zpětného volání záchranářů a chybějící lokalizační data. U starších aut s původním eCall modulem EENA přímo uvádí, že zatím neexistuje jasné univerzální řešení.
Kolik aut v Česku má původní eCall závislý na 2G nebo 3G? Přesné číslo neexistuje, centrální registr vozidel typ rádiového modulu neeviduje. Jisté je, že jde o potenciálně významnou skupinu vozidel: starší auta s eCallem mohou být na vypínané sítě stále závislá. Ověřit to lze nejlépe dotazem na autorizovaný servis nebo importéra podle VIN. Samotná přítomnost oranžového SOS tlačítka na stropě nic neříká o tom, přes jakou síť modul komunikuje.
A co dodatečná přestavba? EENA výslovně varuje, že případné náhradní řešení musí být spolehlivé a nesmí generovat falešné nouzové hovory. Univerzální „upgrade za pár tisíc“ zatím není běžně dostupným řešením.
Jak to řeší jinde v Evropě
Česko není v tomto ohledu samo. Německý regulátor Bundesnetzagentur počítá s vypnutím 2G rovněž kolem roku 2028, ale zároveň řeší pokrytí míst, kde je dnes 2G jedinou dostupnou sítí bez adekvátní 4G/5G náhrady. Švýcarsko je o krok dál, tamní regulátor BAKOM už 2G označuje za technologii, jejíž vypínání probíhá, a výslovně jmenuje eCall v autech, parkovací automaty i chytré elektroměry jako zařízení, která musí přejít na novější sítě. Švýcarský úřad navíc doporučuje při koupi nového telefonu kontrolovat podporu VoLTE a aktuální firmware, protože bez toho nemusí po vypnutí 2G fungovat hlasové služby.
Rozdíl oproti dřívějšímu vypnutí 3G je podstatný. Trojková síť sloužila především jako datová vrstva pro starší telefony a další zařízení. Dvojka zůstala důležitou základnou pro hlas, SMS a právě M2M zařízení. ČTÚ proto operátorům stanovil minimální dobu provozu 2G právě do června 2028, protože některé historicky nasazené aplikace nelze krátkodobě nahradit. Vypnutí 2G tak může zasáhnout více skrytých zařízení, než kolik lidí pocítilo konec 3G.
Co udělat teď, ne v roce 2028
ČTÚ sice připouští i teoreticky dřívější konec 2G, ale jen pokud by GSM služby využívalo méně než pět procent koncových uživatelů. Současně výslovně uvádí, že dřívější vypnutí nyní nepředpokládá. Času je tedy ještě trochu, ale ne tolik, aby se audit odkládal.
- Domovní alarmy a senzory: Zkontrolovat dokumentaci nebo štítek komunikátoru. Výrazy GSM, GPRS, 2G a EDGE mohou znamenat závislost na odcházející síti. Požádat dodavatele o písemné potvrzení, zda zařízení bude fungovat i po 30. červnu 2028.
- Výtahy: Ověřit u správce budovy, zda nouzové volání z kabiny běží přes GSM komunikátor, nebo přes IP či pevnou linku.
- Auta s eCallem: Kontaktovat autorizovaný servis s dotazem na typ eCall modulu podle VIN. Neptat se jen „máte eCall?“, ale zda jde o původní řešení využívající 2G/3G, nebo o novější variantu založenou na 4G.
- Telefony pro seniory: Nekupovat GSM-only přístroje. Minimum je telefon s 4G/LTE a podporou VoLTE u konkrétního operátora.
Dva miliony M2M SIM karet v Česku nejsou abstraktní statistika. Jsou to alarmy v rodinných domech, lokátory na kolech dětí, komunikátory ve výtazích panelových domů a další zařízení, která mohou být na 2G stále závislá. Červen 2028 se zdá daleko. Výměna komunikátoru v zabezpečovacím systému nebo řešení eCall modulu v autě ale není práce na odpoledne a čím blíž k termínu, tím delší mohou být čekací lhůty.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík