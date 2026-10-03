Na hradě Drákuly vede tajná chodba mezi prvním a třetím patrem. Skutečný Vlad Napichovač tu přitom nikdy nebydlel

Rumunský hrad Bran znají lidé po celém světě jako sídlo hraběte Drákuly. Skutečný kníže Vlad Napichovač se tu přitom zastavil jen krátce. Středověkou pevnost ročně navštíví přes milion turistů a na jaře letošního roku získala nového majitele.
Pevnost převzal americký podnikatel
Bran stojí na skále v průsmyku na hranici mezi Transylvánií a Valašskem. Původně sloužil jako vojenská pevnost a celní stanice. Od roku 1920 fungoval jako letní sídlo královny Marie Edinburské. Po pádu komunismu památku spravovali dědicové z rodu Habsburků. V květnu letošního roku koupil většinový podíl ve zdejší provozní společnosti americký podnikatel Joel Weinshanker. Tento muž je známý především jako hlavní správce práv a majetku zpěváka Elvise Presleyho.
Kníže Vlad skončil ve zdejším vězení
Irský spisovatel Bram Stoker udělal z Branu domov krvežíznivého upíra ve svém románu z roku 1897. Autor přitom v Rumunsku nikdy nebyl. Vycházel pouze z ilustrací a historických textů o valašském panovníkovi Vladu III., přezdívaném Napichovač nebo Dracula.
Skutečný kníže Vlad na hradě nesídlil. Někdejší průvodce Matei pro Český rozhlas uvedl, že se tu vladař zřejmě jen zastavoval při vybírání daní. Na podzim roku 1462 ho tu král Matyáš Korvín nechal na dva měsíce uvěznit. Samotné narážení nepřátel na kůly Vlad nevymyslel. Tento trest odkoukal od Turků.
Úzká úniková chodba spojuje první a třetí patro
Za hradní bránou čeká na turisty labyrint úzkých schodišť a kamenných stěn. Jedna z komnat ukrývá tajný průchod. Tato úniková cesta spojuje první a třetí patro a dříve o ní vědělo jen několik zasvěcených. Dnes hradní prostory lákají mimo jiné na prohlídku středověkých mučicích nástrojů nebo takzvaného časového tunelu s multimediální instalací v hradní šachtě.
Klidnější část okruhu tvoří pokoje královny Marie. Návštěvníci si prohlédnou její salon, ložnici i knihovnu s dobovým nábytkem. Podle místních pověstí se občas na schodištích objevuje duch Bílé paní nebo je tu slyšet dětský smích. Kolem pevnosti se navíc rozkládá královský park se dvěma jezery a restaurací v někdejší čajovně.
Na podzim hrad pořádá noční prohlídky
Cesta autem z Česka k Branu měří zhruba 1100 až 1200 kilometrů. Jízda zabere přibližně 11 hodin. Kolem areálu fungují parkoviště a dole pod skálou stojí malý skanzen s lidovými domky.
V sezoně má památka otevřeno v pondělí od 12 do 18 hodin. Od úterý do neděle začínají prohlídky už v 9 hodin ráno. Základní vstupenka pro dospělého stojí zhruba 180 korun. Za 690 korun si lidé pořídí přednostní vstup s průvodcem. Během podzimu pořádá správa hradu speciální halloweenské akce. Tematická noční prohlídka vychází na 460 korun, přímo 31. října se cena zvyšuje na 1380 korun. Kompletní balíček se vstupem na noční párty stojí 3666 korun.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (bran-castle, radiozurnal.rozhlas, seznamzpravy).