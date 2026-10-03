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Vědci otočili obraz Mony Lisy na bok. U hlavy našli podivné symboly. Teď je zkoušejí rozluštit

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Amatérský malíř z New Yorku tvrdí, že slavný obraz Leonarda da Vinciho skrývá zvířecí hlavy. Stačí ho jen správně natočit.
Vědci otočili obraz Mony Lisy na bok. U hlavy našli podivné symboly. Teď je zkoušejí rozluštit

Vědci otočili obraz Mony Lisy na bok. U hlavy našli podivné symboly. Teď je zkoušejí rozluštit

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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