Banán hnědne, protože enzym v dužnině reaguje se vzduchem. Vědci ho nyní dokázali vypnout a nové ovoce posílají do obchodů

Když oloupete běžný banán a necháte ho ležet na talíři, za pár minut se pokryje hnědými skvrnami. Viníkem je polyfenoloxidáza, enzym ukrytý v buňkách dužniny. Jakmile nůž nebo loupačka naruší buněčné stěny, enzym se potká s fenolickými sloučeninami a vzdušným kyslíkem. Výsledek: kaskáda oxidací, na jejímž konci stojí tmavé melaninové pigmenty. Společnost Tropic Biosciences právě tohle kolečko přerušila, cílenou editací genu PPO1 v odrůdě Grande Naine, nejrozšířenějším exportním klonu Cavendish. Upravený plod po nakrájení zůstává vizuálně svěží řádově hodiny až jednotky dnů navíc oproti standardnímu protějšku. A právě ta prodloužená „žlutá lhůta“ mění pravidla hry pro celý trh s čerstvě krájeným ovocem.
Jak CRISPR vypnul hnědnutí v každé buňce dužniny
Tým Tropicu sáhl po systému CRISPR/Cas9. Dvě naváděcí RNA zamířily do prvního exonu genu PPO1 na chromozomu 6, a to ve všech třech alelách, které triploidní banán Cavendish nese. Molekulární nůžky přestřihly DNA, buněčný opravný aparát ji slepil zpět, jenže s drobnými chybami: jednonukleotidovými inzercemi, delecemi, v jednom případě sedminukleotidovou mezerou. Tyto posuny čtecího rámce vyvolaly předčasné stop kodony, a protein polyfenoloxidázy tak v dužnině prakticky nevzniká.
Klíčový detail pro každého, kdo se ptá na bezpečnost: editační aparát vstoupil do embryogenních buněk přechodně prostřednictvím bakterie Agrobacterium tumefaciens. Ve finální linii označené kódem TRB011002 nezůstala žádná cizorodá plasmidová DNA. Britský poradní výbor ACRE posoudil zásah a konstatoval, že identické změny by teoreticky mohly vzniknout i přirozenou mutací nebo konvenčním šlechtěním. Proto plod v Anglii získal 25. září 2026 status „precision bred organism“, kategorii, která ho řadí mimo klasickou GMO regulaci.
Proč fresh-cut segment čekal právě na tento banán
Ovocné saláty, snídaňové kelímky, smoothie boxy, svačinové misky v letištních halách; všude tam se dnes najdou jahody, ananas, meloun. Banán chybí. Důvod je prostý: hnědá dužnina odrazuje zákazníka dřív, než plod skutečně ztratí chuť či bezpečnost. Podle firemních odhadů Tropicu způsobuje enzymatické hnědnutí kolem dvaceti procent ztrát výnosu banánů a u obzvlášť citlivého ovoce přesahuje padesát procent. Filipínská pobočka firmy uvádí, že více než šedesát procent exportovaných banánů se ztratí, než vůbec dorazí ke spotřebiteli.
Upravený Cavendish tuhle bariéru odstraňuje. Dužnina odolává vizuální degradaci odhadem o den až dva déle, při chlazení ještě výrazněji. Pro provozovatele fresh-cut linek to znamená širší časové okno na zpracování, balení a distribuci, a menší objem zboží mířícího do kontejneru na bioodpad. Firma odhaduje potenciální snížení odpadu i uhlíkové stopy v dodavatelském řetězci o více než čtvrtinu.
Precedent už existuje. V Severní Americe se od roku 2016 prodávají Arctic Apples, jablka se ztlumenou polyfenoloxidázou, nabízená jako čerstvé plátky s trvanlivostí 28 dní oproti oborovému průměru 18 až 21 dnů. Na obalu nesou označení „bioengineered food“. Banán Tropicu vstupuje do stejné logiky, jen do jiné ovocné kategorie.
Kdy a kde si ho zákazníci koupí: mapa schválení pro rok 2026
Tropic rozlišuje dvě fáze: komerční uvedení a spotřebitelský prodej. Rostliny zamířily k odběratelům už na jaře 2025, konzumenti v USA a Kanadě mají ovoce v nových retailových formátech potkat během roku 2026. V dubnu téhož roku firma oznámila regulatorní schválení pro Japonsko a Brazílii; starší výjimku drží Filipíny, kde lze produkt dovážet a množit od roku 2023.
V Británii situace dozrává pomaleji. Potvrzení statusu „precision bred organism“ je sice hotové, avšak než se plod objeví na britských regálech, musí ještě projít potravinovým posouzením agentury FSA. Konkrétní řetězce, které by banán zalistovaly, firma dosud veřejně nejmenovala.
Česká cesta k editovanému banánu: regulace zatím brzdí
Pro tuzemského spotřebitele zůstává editovaný Cavendish prozatím vzdálenou vyhlídkou. Nové unijní nařízení pro rostliny získané novými genomickými technikami sice vstoupilo v platnost 16. července 2026, ovšem aplikovat se začne až od 17. července 2028. Do té doby spadají všechny rostliny vzniklé cílenou mutagenezí pod stávající přísná pravidla pro GMO. Po roce 2028 se část takzvaných NGT kategorie 1 bude po ověření chovat jako konvenční plodiny; složitější zásahy zůstanou v režimu GMO s povinným označováním.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce dlouhodobě trvá na řádném značení geneticky modifikovaných potravin a právu spotřebitele na informaci. Ministerstvo zemědělství téma nových šlechtitelských technik systematicky mapuje, v listopadu 2025 vydalo souhrnnou publikaci „Moderní biotechnologie v kostce“. Postoje jednotlivých českých obchodních řetězců k editovanému ovoci veřejně známé nejsou.
Co zůstává na talíři: chuť, výživa a otevřené otázky
Tropic opakovaně deklaruje, že upravený banán si zachovává totožnou chuť, texturu i aroma jako standardní Grande Naine. Britský regulatorní podklad potvrzuje, že enzymatické hnědnutí ovlivňuje nejen barvu, ale i senzorický profil po nakrojení; potlačení PPO tedy prospívá celkovému dojmu z plodu, nejen jeho vzhledu. Veřejně dostupná srovnávací tabulka makroživin či vitamínů pro editovanou linii zatím publikována nebyla; stejně tak chybí kompletní veřejný závěr finálního potravinového posouzení pro americký či britský trh.
Za pozornost stojí ještě jedno rozlišení: Tropic paralelně vyvíjí druhý banánový produkt s prodlouženou „zelenou fází“ o až dvanáct dní, který cílí na logistiku a dozrávání při přepravě. Jde o zcela odlišný zásah než potlačení hnědnutí po oloupání. Obě inovace se vzájemně doplňují, ale zaměňovat je by bylo zavádějící.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková