Delfínek v Olomouci má nové zázemí. Rekonstrukce aquacentra stála přes deset milionů

Delfínek v Olomouci má nové zázemí. Rekonstrukce aquacentra stála přes deset milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Delfínek v Olomouci má nové zázemí. Rekonstrukce aquacentra stála přes deset milionůZdroj: Magistrát města Olomouce - Daniel Schulz
Článek byl publikován 03.10.2026 16:26
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