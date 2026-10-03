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Delfínek v Olomouci má nové zázemí. Rekonstrukce aquacentra stála přes deset milionů

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Aquacentrum Delfínek na olomouckém plaveckém stadionu se po několikaměsíční rekonstrukci vrací do provozu. Rodiny s malými dětmi čekají větší šatny a sprchy, nová herna, více místa pro kočárky i modernizovaná tělocvična.
Delfínek v Olomouci má nové zázemí. Rekonstrukce aquacentra stála přes deset milionů

Delfínek v Olomouci má nové zázemí. Rekonstrukce aquacentra stála přes deset milionů

Zdroj: Magistrát města Olomouce - Daniel Schulz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 16:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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