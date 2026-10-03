Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pěvkyni Peckovou urážel starosta z Hané. Táhni do pr*ele nenažraná německá ludro, napsal

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Značně hanlivým způsobem se vyjádřil starosta Čelčic na Prostějovsku Karel Černý k videu na sociálních sítích, ve kterém vystupuje kandidátka na senátorku v Praze, známá operní pěvkyně Dagmar Pecková. Výrok představitele malé obce zaskočil v online prostředí řadu lidí.
Pěvkyni Peckovou urážel starosta z Hané. Táhni do pr*ele nenažraná německá ludro, napsal

Pěvkyni Peckovou urážel starosta z Hané. Táhni do pr*ele nenažraná německá ludro, napsal

Zdroj: Spolu pro Prahu
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 16:24

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Na sídliště Ďáblice se vrací Prameník. Praha 8 dokončila repliku ukradené plastiky
Na sídliště Ďáblice se vrací Prameník. Praha 8 dokončila repliku ukradené plastiky
Nelegální tuningový sraz přinesl stovky přestupků, policie vybrala téměř 272 tisíc korun
Nelegální tuningový sraz přinesl stovky přestupků, policie vybrala téměř 272 tisíc korun

Policisté v souvislosti s pátečním ilegálním tuningovým srazem v Praze zaznamenali 176 přestupků a uložili...

Ženu s utrženou žílou u srdce zachránila souhra záchranářů a chirurgů
Ženu s utrženou žílou u srdce zachránila souhra záchranářů a chirurgů

Osmatřicetiletá žena přežila po vážné dopravní nehodě na Příbramsku jedno z nejzávažnějších poranění v...

Liblické stožáry lákají před demolicí hazardéry. Za víkend tam vyšplhali tři
Liblické stožáry lákají před demolicí hazardéry. Za víkend tam vyšplhali tři

Liblické stožáry, nejvyšší stavby v Česku, čeká demolice. Vysílač, který sloužil pro analogové vysílání, už...

Hudební festival Metronome Prague po deseti letech končí, nemá diváky ani partnery
Hudební festival Metronome Prague po deseti letech končí, nemá diváky ani partnery

Hudební festival Metronome Prague, na kterém v minulosti vystoupili Sting, Alanis Morissetteová nebo Iggy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.