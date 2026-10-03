Břeclav připravuje stavbu cykloparku s pumptrackem u rybníku Včelín

Břeclav připravuje stavbu cykloparku s pumptrackem u rybníku VčelínPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Břeclav připravuje stavbu cykloparku s pumptrackem u rybníku VčelínZdroj: Wikipedie/Gombarix
Článek byl publikován 03.10.2026 17:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Brno má novou cyklostrategii, cílem je rozsáhlá a bezpečná infrastruktura
- Historická skládka v brněnských Bosonohách se proměnila v zelený park s rybníkem
- Hustopečské mandloně budou pod drobnohledem. Vědci prozkoumají celkovou kondici sadů
- Muž v Brně chtěl strážníky přechytračit báchorkou, pak zfetovaný usedl za volant