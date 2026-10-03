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„To jsme při stavbě silnice ještě nenašli.“ Archeologové odkryli u Lvové zbytky šibenice

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Dennívýzva
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Při výstavbě silnic a dálnic v Česku už archeologové odkryli ledacos, tento objev je ale naprosto ojedinělý. Je to vůbec poprvé v historii, kdy pracovníci při silničním výzkumu narazili na pozůstatky šibenice. Mimořádný nález se podařil u obce Lvová na trase chystané přeložky silnice I/13.
„To jsme při stavbě silnice ještě nenašli.“ Archeologové odkryli u Lvové zbytky šibenice

„To jsme při stavbě silnice ještě nenašli.“ Archeologové odkryli u Lvové zbytky šibenice

Zdroj: ŘSD
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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