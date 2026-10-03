„To jsme při stavbě silnice ještě nenašli.“ Archeologové odkryli u Lvové zbytky šibenice

„To jsme při stavbě silnice ještě nenašli.“ Archeologové odkryli u Lvové zbytky šibenicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
„To jsme při stavbě silnice ještě nenašli.“ Archeologové odkryli u Lvové zbytky šibeniceZdroj: ŘSD
Článek byl publikován 03.10.2026 16:00
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