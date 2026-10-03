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Kolik si Ewa Farna účtuje za jedno vystoupení: Podle veřejných smluv se částky rapidně zvyšují

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Ewa Farna na sebe letos strhla pozornost obří show v Edenu a spolu s tím se vrátila i otázka, kolik si taková celebrita vlastně účtuje.
Fotografie Ewy Farné

Fotografie Ewy Farné

Zdroj: Foto: NextFoto, Ewa Farna na předávání Cen Anděl Coca-Cola 2025
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 08:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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