Kolik si Ewa Farna účtuje za jedno vystoupení: Podle veřejných smluv se částky rapidně zvyšují

Ewa Farna na sebe letos strhla pozornost obří show v Edenu a spolu s tím se vrátila i otázka, kolik si taková celebrita vlastně účtuje.
U podobných otázek na In-Lifestyle obvykle nekončíme jenom u čísla, které se snadno šíří po sociálních sítích. V případě Ewy Farne je podstatné především to, že vedle smlouvy z Kolína z roku 2024 existuje ve veřejných registrech i starší kontrakt z roku 2019. Když se ty dva dokumenty položí vedle sebe, je vidět posun v ceně jména, které dnes pořadatelé berou jako jednu z nejjistějších voleb českého popu.
Kolín rozvířil debatu, čísla byla konkrétní
Nejvíc se mluvilo o vystoupení na festivalu Kmochův Kolín v roce 2024. Samotný honorář činil podle veřejně dohledatelné
smlouvy přes 510 tisíc korun bez DPH, dalších 10 600 korun bez DPH bylo uvedeno za dopravu. Částka se dostala mezi lidi mimo jiné i proto, že šlo o akci spojenou s městem. Podle vyjádření starosty Michaela Kašpara významnou část rozpočtu na účinkující pokryly hlavně sponzorské dary ve výši 1,7 milionu korun.
Tady můžeme vidět rozdíl mezi titulkem a čtením smlouvy. V debatách se kolikrát celé srovnání zkrouhne jen na to, že zpěvačka dostala přes půl milionu za hodinové vystoupení. Pořadatel si ale nekupuje jen šedesát minut zpěvu na pódiu, na to je potřeba myslet. Platí zavedené jméno, kapelu, produkci, technické požadavky, zázemí a taky určitou jistotu, že hlavní bod programu opravdu přivede lidi.
Kolik vydělával Karel Gott za socialismu: Šlo o statisíce, část příjmů mu ale určoval systém Dvě veřejné smlouvy ukazují prudký růst. Ne však stejné podmínky
Pro srovnání vývoje cen lze vzít například
smlouvu z roku 2019 k Litoměřickému vinobraní, kde je uvedena částka přibližně 186 tisíc korun bez DPH. O pět let později už smlouva z Kolína pracuje s částkou 510 tisíc korun bez DPH, tedy 617 100 korun včetně DPH. Čistě matematicky jde o téměř 2,7násobek původní částky. Takové srovnání ale trochu zkresluje skutečný posun, pokud pomineme vývoj cen v celé ekonomice. Mezi lety 2019 a 2024 totiž v Česku výrazně zdražovalo a průměrná cenová hladina podle ČSÚ vzrostla zhruba o 39 procent. I po zohlednění inflace tedy zůstává rozdíl mezi oběma honoráři značný, zároveň ale není fér tvářit se, že celých téměř 325 tisíc korun rozdílu představuje jen růst ceny samotné zpěvačky.
VIDEO
Při pročítání těch dokumentů je potřeba držet se trochu při zemi. Obě smlouvy nemusí znamenat úplně stejný rozsah vystoupení. Rozdíl může být v délce koncertu, i když u obou je psáno cca 60 minut vystoupení (smlouva z roku 2024 navíc obsahuje čas zkoušek), počtu lidí v týmu, technice, produkčním zajištění i typu akce. Samotná čísla vypadají obří, to ano. Bez detailního porovnání rideru a konkrétních podmínek by ale nebylo přesné tvrdit, že pořadatel zaplatil trojnásobek za totožnou službu.
Jedno je tedy jasné. Ewa Farna se mezi lety 2019 a 2024 posunula obchodně ještě výš. Odpovídá to i její pozici na trhu. Vyprodává velké haly, má silné postavení v Česku i v Polsku a pořadatelé ji berou jako jméno, které může nést celý program. Cena tedy neroste někde ve vzduchoprázdnu. Roste s poptávkou, pověstí a očekáváním, jak velkou show diváci dostanou.
Proč podobné částky budí emoce
Ewa Farna není zpěvačka, kterou by většina publika zaznamenala náhodou jednou za léto. Lidé ji sledují od dospívání a část veřejnosti ji pořád vnímá s jistou osobní blízkostí. Když se pak objeví smlouva se šesticifernou částkou, narazí do sebe obraz „naší Ewy“ a tvrdá ekonomika showbyznysu. Ve skutečnosti se tedy nehádá jen o peníze. Hádá se i o to, jakou cenu má v českém prostředí úspěch. Jedni řeknou, že zpěvačka na takový honorář dosáhla svojí prací a postavením. Druzí namítnou, že u městských slavností by měla existovat citlivější hranice.
Anketa
Co říkáte na výdělky Ewy Farné? Zaslouží si je do poslední koruny Připadá mi to dost Má dávno vyděláno, jde o nesmyslně vysoké částky
Nevyplňujte
Pro hlasování zapněte JavaScript. Zatím hlasovalo 27 čtenářů.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek
Kolik si Ewa Farna účtuje za jedno vystoupení: Podle veřejných smluv se částky rapidně zvyšují byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.