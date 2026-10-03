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Pohádka o holčičce Adélce a deštníku, který chytal včerejší plané sliby

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Dennívýzva
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Adélka našla starý modrý deštník v komoře za kabáty. Měl trochu nakřivo rukojeť a na jejím konci vyřezanou kachní hlavu. Maminka říkala, že už dávno netěsní, ale Adélka si ho stejně vzala ven. Pršelo.
Pohádka o holčičce Adélce a deštníku, který chytal včerejší plané sliby

Pohádka o holčičce Adélce a deštníku, který chytal včerejší plané sliby

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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