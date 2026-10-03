Pohádka o holčičce Adélce a deštníku, který chytal včerejší plané sliby

Jakmile deštník otevřela, nezačaly na jeho látku bubnovat jen kapky. Ozvalo se podivné šustění a z okraje jí do dlaně sklouzla průsvitná věta.
Zítra ti zavolám.
Za ní další.
Už nikdy nebudu opisovat.
Příště přijdu včas.
Určitě ti pomůžu.
Adélka si je nacpala do kapes a odnesla domů. Babička se na ně dlouze podívala. „To jsou plané sliby,“ řekla.
Ukázalo se, že deštník kdysi patřil Adélčině prababičce a měl zvláštní schopnost. Po dešti zachytával sliby, které lidé vyslovili předchozího dne a nesplnili.
Adélka začala deštník zkoumat. Zjistila, že lehké sliby jsou skoro průhledné, ale ty, které někoho opravdu zabolely, mají tmavší barvu. Některé po pár hodinách vybledly, jiné zůstávaly těžké celé dny.
Jednou jí do deštníku spadl stříbrný slib. Vrátím se. Byl tak těžký, že se látka prohnula.
Babička zbledla. „Ten patří mému bratrovi.“ Její bratr odešel jako mladý do světa a domů už se nevrátil. Rodina nikdy nezjistila proč.
„Takže lhal?“ zeptala se Adélka.
Babička zavrtěla hlavou. „To nevím. Ne každý nesplněný slib je lež. Někdy člověk chce, ale život rozhodne jinak.“
Adélka o tom přemýšlela. Do té doby si myslela, že planý slib je vždycky něco špatného. Teď pochopila, že důležitý je i důvod, proč zůstal nesplněný. Začala sliby vracet jejich majitelům. Někomu připomněla návštěvu, kterou už měsíc odkládal. Jinému vrácenou knihu. Jedné paní pomohla najít odvahu zavolat sestře, se kterou se dlouho nebavila.
Lidé někdy slib splnili. Jindy řekli poctivě: „Nezvládnu to.“ A Adélka zjistila, že i pravdivé „nemohu“ je někdy mnohem lepší než krásné „určitě ano“, které nic neznamená.
Stříbrný slib babiččina bratra nechaly společně v malé krabičce. Jednoho večera se jeho slova začala měnit. Vrátím se, pokud najdu cestu. Babička se usmála, ale tentokrát už nečekala u dveří. „Možná ji nenašel,“ řekla klidně. „Ale já aspoň vím, že ji hledal.“ A to jí stačilo.
Adélka si deštník nechala. Nenaučil ji, že se musí splnit úplně všechno. Naučil ji něco těžšího: slibovat jen to, co člověk myslí vážně, a když něco nedokáže, říct to dřív, než z toho vznikne zklamání.
Od té doby si dávala na slova větší pozor.
Protože věděla, že některá mají větší váhu, než vypadají.
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