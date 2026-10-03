Drákula: Gary Oldman olizoval břitvu opilý, dětská herečka plakala hrůzou a režisér na place sprostě nadával

Dracula, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. Česká televize Dracula, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. Česká televize Dracula, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. Česká televize Dracula, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. Česká televize Dracula, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. Česká televize Dracula, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. Česká televize Dracula, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. Česká televize Dracula, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. Česká televize Dracula, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. Česká televize Dracula, FOTO: Columbia Pictures Corporation / distr. Česká televize
Během natáčení hororu Drákula z roku 1992 se Keanu Reeves a Winona Ryder nevědomky vzali před skutečným knězem v reálném kostele. Sňatek tak před Bohem zřejmě platí dodnes. Režisér Francis Ford Coppola se navíc při vzniku slavné adaptace nebál používat k vyvolání autentických emocí extrémní metody. Osudová láska napříč staletími
V 15. století přijde valašský kníže Vlad v podání Garyho Oldmana o svou milovanou ženu Elisabetu a ze žalu prokleje Boha. O více než čtyři sta let později objevuje v Londýně dívku Mínu, kterou hraje Winona Ryder, a je přesvědčený, že jde o reinkarnaci jeho mrtvé lásky. Na cestě za jejím srdcem za sebou nechává krvavou stopu a mění lidi v upíry. Proti temnému hraběti se proto staví skupina odhodlaných mužů vedená zkušeným profesorem Van Helsingem, kterého ztvárnil Anthony Hopkins. K záchraně Míny i jejího snoubence Jonathana Harkera musí skupina proniknout až do transylvánských hor.
K obřadu, při kterém se Mína provdá za Jonathana Harkera, využil štáb řeckokatolický kostel v Los Angeles a najal opravdového rumunského kněze. Francis Ford Coppola celou ceremonii natočil od začátku do konce s platnými náležitostmi.
i Winona Ryder později uznali, že ačkoli nemají úřední papír, teoreticky jsou skutečně manželé. Reeves dokonce přiznal, že mu herecká kolegyně občas pošle zprávu s oslovením „ahoj, manželi“. Keanu Reeves Ostré nadávky a skutečný pláč
Francis Ford Coppola potřeboval z herců dostat maximální výkony a neváhal k tomu použít psychologický nátlak. Když se natáčela scéna, ve které Van Helsing s ostatními muži přistihne Mínu v posteli s Drákulou, režisér na Winonu Ryder zpoza kamery vulgárně křičel. Hrubě ji častoval výrazy jako „dě*ko“ a „couro“, aby v ní vyvolal patřičný šok a hanbu.
Autentické zděšení se tvůrcům podařilo zachytit i v kryptě, kam vchází nemrtvá Lucy v podání Sadie Frost s malým dítětem v náručí. Dívka, kterou herečka nesla, byla z jejího upírského líčení upřímně k smrti vyděšená a doopravdy plakala. Přítomná sociální pracovnice sice požadovala zrušení scény, ale režisér trval na druhém pokusu, který se nakonec ve filmu objevil.
Opilý upír a neviditelné napětí
Gary Oldman bral svou roli nesmírně vážně, nechal si do garáže přivézt rakev a stranil se ostatních členů štábu, aby prohloubil pocit odcizení. Během příprav scény, kdy Drákula olizuje krev z břitvy Jonathana Harkera, se herec posilnil alkoholem. Natáčelo se dlouho po půlnoci a Oldmanův podnapilý stav přesně zapadl do temné atmosféry na place.
Napětí nevládlo jen před kamerou, ale i za ní. Oldman s Winonou Ryder se zpočátku přátelili, ale po incidentu při natáčení scény v londýnských ulicích se jejich vztah zhoršil. Když měla Mína poprvé spatřit hraběte, herec vzal ze stánku se zeleninou cuketu, schoval ji za zády a následně s ní udělal obscénní gesto, čímž herečku nemile zaskočil. Aby Oldman vyděsil své kolegy i ve scéně, kdy se promění v netopýří monstrum, pošeptal každému z herců do ucha něco tak hrozivého, že jejich vyděšené výrazy v záběru byly zcela upřímné.
Odmítnutí počítačů a mizející rekvizita
Snímek vznikal v době nástupu digitálních efektů, ale Coppola je rezolutně odmítl s tím, že využije pouze klasické postupy ze staré školy. Když mu najatý tým trikařů oznámil, že jeho vize nelze běžnými prostředky realizovat, režisér je propustil a najal svého syna Romana. Většina vizuálních kouzel tak vznikla přímo před kamerou pomocí dvojníků, zadní projekce nebo pouštění filmu pozpátku, což se využilo například ve chvíli, kdy mrtvá Lucy zalézá zpět do své rakve.
Jedinou výjimkou byly modré plamenné kruhy lemující cestu k hradu, které se musely přidat opticky. Zvláštní osud potkal rekvizitu ilustrované knihy Tisíc a jedna noc, nad jejímiž odvážnými obrázky se na začátku příběhu červenají Mína s Lucy. Zcela nenahraditelný výtisk bezprostředně po natočení scény záhadně zmizel a štáb ho už nikdy nenašel.
Mrkající mrtvola a dýchající upírka
Navzdory pečlivé práci s detaily se do hotového díla dostalo několik viditelných chyb. Zesnulá Elisabeta na začátku příběhu nevydrží ležet zcela nehybně a ve chvíli, kdy k ní zdrcený Vlad padne na kolena, zřetelně pohne víčky a obočím. S udržením dechu měla problém také Sadie Frost, jejíž hrudník se viditelně zvedá i během záběrů z jejího pohřbu, kdy vystavená leží ve skleněné rakvi.
Drobné nepřesnosti diváci odhalili i v maskérně a u rekvizit. Když zmatený Jonathan Harker narazí na hradě na trojici upírek, detailní záběr na oko jedné z nich prozrazuje okraje nasazené kontaktní čočky. Skleněné víko, které zakrývá rakev mrtvé Lucy, zase v jedné scéně zcela zmizí, aby herečka mohla plynule vlézt dovnitř.
Film Drákula vysílá ČT2 3. října ve 21:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).