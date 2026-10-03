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„Už se mi nikam nechce.“ Kdy se zrušené plány staly tou nejlepší zprávou večera?

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V úterý se domluvíte na sobotu a ty se opravdu těšíš. V pátek se ještě pořád docela těšíš. V sobotu kolem čtvrté se ale začne dít něco zvláštního. Pohled na gauč je čím dál něžnější, představa sprchy, vlasů, make-upu, cesty přes město a návratu před půlnocí čím dál méně lákavá a někde hluboko v tobě se objeví jedna velmi nekamarádská myšlenka: Kdyby to tak zrušila ona…
„Už se mi nikam nechce.“ Kdy se zrušené plány staly tou nejlepší zprávou večera?

„Už se mi nikam nechce.“ Kdy se zrušené plány staly tou nejlepší zprávou večera?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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