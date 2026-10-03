V neděli ve 20:15 ztuhne celé Česko: Prima Cool odpálí nejlepší akčňák s Arnoldem Schwarzeneggerem

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Nedělní večer. Venku tma, doma pohodlí gauče a před vámi filmový zážitek, který před více než čtyřiceti lety změnil tvář akčního žánru navždy. Představte si sci-fi thriller s nezastavitelným strojem v lidské kůži, napínavý souboj o osud celého lidstva a atmosféru, která vás nenechá vydechnout. Snímek, jenž vznikl za pár milionů, ale vydělal desetinásobně víc. A hlavně – film, který dodnes fascinuje svou syrovostí, hmatatelným strachem a ikonickými hláškami. Jméno hlavní hvězdy vám prozradíme za chvíli, teď jen tolik: jeho kovový pohled a mechanické pohyby se vryly do paměti celé generace.
Z plamenů se zrodila legenda jménem Terminátor
Všechno začalo horečnatým snem v římském hotelovém pokoji. Mladý režisér James Cameron tam ležel v těžkých horečkách a v neklidném spánku se mu zjevila děsivá vize: z plápolajících plamenů výbuchu se pomalu zvedal kovový endoskeleton, chladný a naprosto bezcitný. Tato vize ho pronásledovala i po probuzení a vnukla mu myšlenku na nezničitelného mechanického zabijáka.
Tak vznikl Terminátor z roku 1984. Kultovní snímek, který do hlavních rolí obsadil Arnolda Schwarzeneggera jako neúprosného kyborga, Lindu Hamilton coby pronásledovanou Sarah Connor a Michaela Biehna v roli jejího ochránce Kylea Reese. V dalších rolích se objevili Paul Winfield či Lance Henriksen.
Příběh nás zavádí do deštivých, neonem zalitých ulic Los Angeles roku 1984, kam se z temné, stroji ovládané budoucnosti roku 2029 zhmotňuje chladná hrozba. Jejím jediným úkolem je vymazat z existence mladou ženu, jejíž dosud nenarozený syn má v budoucnu zvrátit osud celého lidstva. V patách tohoto monstra však kráčí osamělý lidský bojovník zítřka, odhodlaný položit za její záchranu vlastní život. Začíná zběsilý závod s časem v rytmu syntetizátorové hudby.
Šest milionů, které porazily Hollywood
Při pohledu na dnešní blockbustery je až neuvěřitelné, s jak skromnými prostředky tvůrci pracovali. Původní rozpočet filmu činil přibližně 6,5 milionu USD. V přepočtu na hodnotu dolaru v roce 2026 by to odpovídalo zhruba 19,5 milionům USD – z dnešního pohledu extrémně nízkorozpočtový nezávislý projekt.
Pro srovnání: rozpočet velkolepého pokračování Terminátor 2: Den zúčtování z roku 1991 činil zhruba 100 milionů USD, což by dnes představovalo astronomických 225 milionů USD. Přesto první díl celosvětově vydělal neuvěřitelných 78,4 milionu USD a položil základy miliardové franšízy. Cameron dokázal, že s vizí a talentem můžete porazit i ty největší studia.
Měsíc poslepu se zbraněmi a vyděšení hosté v restauraci
Arnold Schwarzenegger neponechal nic náhodě. Na roli stroje se připravoval s až robotickou precizností – celý měsíc denně trénoval se zbraněmi. První dva týdny se učil rozebírat a skládat zbraně poslepu, aby jeho pohyby před kamerou působily zcela automaticky. Na střelnici pak trénoval střelbu a přebíjení bez jediného mrknutí oka, což dodalo jeho postavě mrazivou autentičnost.
Během natáčení docházelo i ke kuriózním situacím. Arnold zašel v plném terminátořím make-upu do restaurace v centru Los Angeles. S chybějícím okem, odhalenou kovovou čelistí a popálenou kůží si objednal jídlo, aniž by si uvědomil, jak strašidelně vypadá. Přítomné hosty tím samozřejmě k smrti vyděsil.
Kolem obsazení dodnes koluje řada mýtů. Často se tvrdí, že do hlavní role byla původně obsazena známá sportovní celebrita a tehdejší hvězda amerického fotbalu. Režisér James Cameron i producentka Gale Anne Hurd to však kategoricky vyvrátili – tento kontroverzní sportovec byl pouze jednorázovým, okamžitě zamítnutým návrhem ze strany šéfa studia Orion. Cameron o něm nikdy vážně neuvažoval.
Pět hvězdiček a vstupenka do desítky nejlepších
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Pre túto rolu sa Arnold narodil. Dnes už klasika a povinná jazda pre všetkých fanúšikov sci-fi a akčných filmov. Akcia, časové paradoxy a predovšetkým ten hmatateľný strach z niečoho neporaziteľného. Jasných pět hvězdiček a vstupenka do desítky nejlepších akčných filmov,“ píše na ČSFD.
Filmoví odborníci a pamětníci dodnes potvrzují, že Cameron se po svém neúspěšném debutu u jiného projektu v tomto snímku skutečně našel. Navzdory nízkému rozpočtu nabídl technicky zdatnou akční pecku, která je dokonalým obrazem vkusu 80. let – kult pevných těl, typický syntetizátorový sound a syrové násilí, které se v dnešní kinematografii tak často nenosí.
Snímek, který v tehdejším Československu zažil svou opožděnou kinopremiéru až 1. září 1990, si dnes užívá statusu nesmrtelné klasiky. Jeho vliv na moderní sci-fi je neoddiskutovatelný.
Zdroj: youtube.com
Nedělní večer patří legendě
Tento nestárnoucí akční klenot se vrací na televizní obrazovky v neděli 4. října ve 20:15 na stanici Prima COOL.
Připravte si popcorn, zhasněte světla a nechte se vtáhnout do nekompromisní jízdy plné napětí. Jaký je váš nejoblíbenější moment z Terminátora?
Zdroje článku: Wikipedie, csfd.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková