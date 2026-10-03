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V neděli ve 20:15 ztuhne celé Česko: Prima Cool odpálí nejlepší akčňák s Arnoldem Schwarzeneggerem

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Nedělní večer jako stvořený pro legendu. Kultovní sci-fi thriller, který vznikl z děsivé noční můry a za zlomek běžného rozpočtu redefinoval celý žánr.
V neděli ve 20:15 ztuhne celé Česko: Prima Cool odpálí nejlepší akčňák s Arnoldem Schwarzeneggerem

V neděli ve 20:15 ztuhne celé Česko: Prima Cool odpálí nejlepší akčňák s Arnoldem Schwarzeneggerem

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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