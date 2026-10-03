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Tvarohový cheesecake s ovocným rozvarem a křupavým korpusem z tatranek a perníku

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Cheesecake budí zbytečný respekt. Tenhle je skutečně jednoduchý. Korpus z tatranek, perníku a ořechů podrží tvar, tvarohová vrstva se obejde bez složitostí a ovocný rozvar nahoře udělá přesně to, co má.
Tvarohový cheesecake s malinovým rozvarem

Tvarohový cheesecake s malinovým rozvarem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Není to dort, a přesto bere dech: Tvarohový cheesecake s ovocným rozvarem je krémový, svěží a překvapivě snadný
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 16:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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