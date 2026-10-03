Tvarohový cheesecake s ovocným rozvarem a křupavým korpusem z tatranek a perníku

Cheesecake budí zbytečný respekt. Tenhle je skutečně jednoduchý. Korpus z tatranek, perníku a ořechů podrží tvar, tvarohová vrstva se obejde bez složitostí a ovocný rozvar nahoře udělá přesně to, co má.
Cheesecake se většinou popisuje jako s pevným korpusem a sýrovou vrstvou. Pokud někdo namítne, že tvaroh přece není sýr, dlouho se u toho nezdržíme: tvaroh mezi nezrající sýry patří. Recept je příjemný hlavně tím, že se drží běžných surovin a dezert nevyžaduje žádné hlídání vodní lázně ani podobné kuchyňské nervy.
Po vytažení z trouby si cheesecake ještě chvíli pracuje po svém, náplň si sedne, trochu klesne a zpevní.
Není důvod panikařit, takhle se chová běžně. U ovocného rozvaru jde hlavně o krátké provaření a střídmé zahuštění. Má zůstat hladký, lesklý a lehce tekutý, ne proměnit se v gumovou vrstvu. Ovoce může být čerstvé i mražené. jsou jistota, lesní směs přidá kyselejší tón a podle mě mu sedí ještě o něco líp. Jahody
Na formu se hodí klasická dortová, průměr zhruba
22 cm. K uvedenému množství surovin pasuje dobře. A jestli doma zbylo pár kousků sušeného perníku nebo sklenice s načatými ořechy, tady zmizí bez dlouhého plánování. Recept na pečený tvarohový cheesecake s rozvarem
Doba přípravy: 1 hodina + chlazení alespoň 3 hodiny Co potřebujeme Suroviny na korpus 5 ks tatranek 5 lžic drceného sušeného perníku 5 lžic mletých ořechů 3–5 lžic domácí meruňkové marmelády Tvarohová vrstva 500 g měkkého tvarohu ve vaničce 1 ks vejce 80–100 g mletého cukru podle chuti 2 lžíce mletého máku 1/2 sáčku vanilkového pudinkového prášku Ovocný rozvar 300-400 g ovoce, čerstvého nebo mraženého 2-3 lžíce cukru podle kyselosti ovoce 100 ml vody 1/2 sáčku vanilkového pudinkového prášku Postup přípravy tvarohového cheesecaku s ovocným rozvarem
1. Dortovou formu o průměru asi
22 cm vyložte pečicím papírem. Tatranky rozdrťte najemno, přidejte perník a mleté ořechy. Pak po lžících vmíchejte meruňkovou marmeládu. Nespěchejte s ní, směs má být pevnější, ale pořád tvárná a dobře se mačkat do formy.
2. Připravenou směs přesuňte do formy a prsty nebo dnem sklenice ji natlačte na dno. Stačí rovná vrstva. Po stranách ji vytahovat nemusíte, tady má korpus hlavně držet spodek, ne suplovat vysoký okraj koláče.
3. Do mísy dejte
tvaroh a mletý cukr, krátce promíchejte. Přidejte vejce, mák a půl sáčku pudinkového prášku. Míchejte jen do spojení surovin. Dlouhé šlehání tu žádný zázrak neudělá, spíš náplň zbytečně provzdušní.
4. Tvarohovou směs nalijte na korpus a povrch srovnejte. Formu dejte do trouby předehřáté na
180 °C. Pečte přibližně 30 až 40 minut, dokud náplň zjevně nezpevní, trochu se nezvedne a okraje nezačnou chytat jemně zlatavou barvu.
5. Upečený cheesecake vytáhněte z trouby a nechte ho ve formě částečně vychladnout. Náplň se po chvíli nejspíš lehce propadne. Nechte ji být, tohle k pečenému tvarohu patří.
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6. Do menšího rendlíku dejte
ovoce, vodu a cukr. Vařte 3 až 5 minut, aby ovoce změklo a pustilo šťávu. Ve zbytku vody, případně v jedné lžíci studené vody, rozmíchejte zbytek pudinkového prášku a přilijte ho k ovoci.
7. Rozvar ještě krátce provařte. Hotový je ve chvíli, kdy působí hladce, leskne se a nejsou v něm vidět bílé stopy po pudinku.
8. Ovocný rozvar rozetřete na zchladlý cheesecake. Dezert nechte úplně vychladnout a potom ho dejte nejméně na
3 hodiny do lednice. Když vydrží do druhého dne, bývá ještě lepší, i když to doma někdy nebývá úplně snadné zařídit.
TIP: Pokud chcete výraznější chuť, přidejte do rozvaru hrst malin nebo rybízu, i když jako základ použijete sladší jahody. Trocha kyselosti tady udělá větší službu než další lžíce cukru. Foto: Cooky.cz, Není to dort, a přesto bere dech: Tvarohový cheesecake s ovocným rozvarem je krémový, svěží a překvapivě snadný Často kladené otázky o tvarohovém cheesecaku
Musí být v náplni mascarpone nebo cream cheese?
Nemusí. Mnoho receptů pracuje s mascarpone nebo čerstvým sýrem typu Philadelphia, tento cheesecake je ale postavený na
tvarohu. Díky tomu je lehčí a chutí připomíná spíš domácí tvarohové dezerty. Na obyčejné víkendové pečení je to praktičtější cesta.
Jde použít mražené ovoce?
Ano, bez problémů. Mražené ovoce se na rozvar hodí dobře, jen většinou pustí víc vody. Dejte mu proto o minutu delší provaření a potom pokračujte stejným způsobem.
Proč je v náplni pudinkový prášek?
Pudinkový prášek pomáhá tvarohovou vrstvu zpevnit a poslouží jako jednoduchá pojistka, když nechcete zvlášť odměřovat mouku nebo škrob. Použije se i do ovocného rozvaru, takže jedna surovina vyřeší dvě části receptu. V domácí kuchyni celkem šikovná zkratka.
Jak dlouho cheesecake vydrží?
V lednici počítejte přibližně s
2 až 3 dny. Dezert by měl být dobře zakrytý, protože tvaroh snadno natahuje pachy z okolí. Druhý den bývá často nejlepší, korpus i náplň už mají čas se usadit.
Můžu místo tatranek použít sušenky?
Můžete. Když nemáte
tatranky, sáhněte po máslových sušenkách nebo dětských piškotech a spojte je trochou rozpuštěného másla, podobně jako u jiných cheesecaků. Chuť bude jemnější, protože perník a ořechy dávají původnímu korpusu kořeněnější charakter.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková