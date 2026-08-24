Určitě se vyplatí. Hnojení borůvek rašelinou má svá pravidla

Borůvky milují kysel podklad. Jasně, vždyť v lese také nerostou všude. Najdeme je hlavně tam, kde mají ideální podmínky. Tedy v místech, kde se nachází právě kyselá půda. Stejně tak mají požadavky i kanadské borůvky, jež si lze vypěstovat v domácích podmínkách. Právě proto se vyplatí tyto kyselomilné rostliny pohnojit rašelinou. I takováto zdánlivě jednoduchá činnost má svá pravidla. Jaká? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Borůvky jsou kyselomilné rostliny. Co to značí?
Fakt, že jsou kanadské borůvky kyselomilné rostliny znamená, že milují kyselé půdy, jejichž pH se pohybuje od 4,0 do 5,5. Rašelina představuje poměrně kyselý podklad, který si borůvky zcela jistě zaslouží. Budou se v ní jednoduše cítit dobře. Důvodů pro využití rašeliny je ale více.
Proč právě rašelina?
Mimo již zmíněného pH optimálního pro borůvky nabízí rašelina ještě několik výhod. Například schopnost zadržovat vodu. Přitom ale umožní potřebnou cirkulaci vzduchu v půdě, což je ideální. Kanadské borůvky vyžadují dostatečně odvodněný podklad, který je ale zároveň vlhký. Velkou výhodou rašeliny je i to, že se v ní nachází velké množství organické hmoty. Ta dodá rostlinám potřebné živiny. Zapomenout nelze ani na stopové prvky, které borůvky jednoznačně potřebují.
Tip: Nenechaví ptáci. Jak v létě chránit kanadské borůvky.
Hnojení kanadských borůvek rašelinou: Foto Radek Štěpán
Jak rašelinu aplikovat?
V první řadě by se měly odstranit plevelné rostliny. Následně se rozprostře vrstva rašeliny okolo rostlin. Její tloušťka by měla být zhruba 5 až 7 cm. Poté je třeba rašelinu pořádně zalít. My jsme vyryli okolo rostliny poměrně mělkou jámu, kterou jsme vysypali právě rašelinou. Borůvkám to letos nepochybně pomohlo, byly doslova obsypané plody. Takovéto přidání rašeliny by se mělo opakovat nejdříve jednou za 3 měsíce. My jsme rašelinu přidávali na jaře. Učinit tak ale lze kdykoli v průběhu roku mimo období, kdy rostliny plodí.
Zdroje info: Autor, Meta
Hnojení kanadských borůvek rašelinou: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
The post Určitě se vyplatí. Hnojení borůvek rašelinou má svá pravidla first appeared on Naše zahrada.