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Určitě se vyplatí. Hnojení borůvek rašelinou má svá pravidla

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Borůvky milují kysel podklad. Jasně, vždyť v lese také nerostou všude. Najdeme je hlavně tam, kde mají ideální podmínky. Tedy v místech, kde se nachází právě kyselá půda. Stejně tak mají požadavky i kanadské borůvky, jež si lze vypěstovat v domácích podmínkách. Právě proto se vyplatí tyto kyselomilné rostliny pohnojit rašelinou. I takováto zdánlivě jednoduchá činnost má svá pravidla. Jaká? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Hnojení kanadských borůvek rašelinou

Hnojení kanadských borůvek rašelinou

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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