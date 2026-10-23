Těchto hrnečků se v Česku vyrobilo statisíce. Dnes za ně sběratelé platí minimálně 2000 Kč/kus

Poklad z vitríny, který okouzlil generace
Kdo by si nepamatoval ten okamžik, kdy babička otevřela skříň a opatrně vyndala biedermeierový porcelánový koflík s miskou? Žádný hrnek na každý den, ale kousek, na který se skoro nesmělo sáhnout. Tenhle elegantní šálek vznikal kolem roku 1830 a patřil do salonních souprav měšťanských i šlechtických domácností. Zdobila ho jemná ruční malba s květinovými motivy, poctivé zlacení a půvabný tvar, který se dá poznat na první pohled. Pilo se z něj kakao i káva a stál jako malý symbol společenského postavení a vytříbeného vkusu.
Slavná historie z Březové: jak česká manufaktura dobyla Evropu
Za tím vším stojí porcelánka v Březové u Karlových Varů, ve světě známá pod německým jménem Pirkenhammer. Založil ji roku 1803 Friedrich Höcke a stala se jednou z nejstarších porcelánek v Čechách. Zlatý věk zažila v letech 1811 až 1846 za vedení Johanna Martina Fischera a Christopha Reichenbacha. Právě v časech biedermeieru si Březová vydobyla světové renomé. Za to mohla prvotřídní kvalita střepu, dokonalé zpracování a malba, které směle konkurovaly vídeňským i míšeňským manufakturám. Pro sběratele je to dnes svatý grál českého porcelánu.
Tehdy takový koflík stál jako slušná část měšťanské výbavy, dnes se o něj přetahují lidé na aukcích. Možná ho máte dodnes na chalupě v kredenci mezi věcmi, které nikdo nikdy nechtěl vyhodit. A právě to je na celém příběhu to nejkrásnější: poklad se často neukrývá v trezoru, ale mezi hrnky po prababičce.
Detektivka pro sběratele: jak poznat originál
Vezměte koflík do ruky a otočte ho dnem vzhůru. Originální biedermeierový kousek měří na výšku kolem 7 cm a průměr podšálku bývá zhruba 14 cm. Klíčové je značení: z let 1811 až 1846 nese razítko nebo tištěnou značku F&R, po roce 1846 pak iniciály CF podle Christiana Fischera. Zkuste také lehce poklepat nehtem na okraj. Nepoškozený porcelán zvoní čistě a dlouze, prasklina zvuk zadusí a ozve se jen tupé cinknutí.
Odborníci se shodují, že o ceně rozhoduje především stav. Jak uvádí odborný posudek na sběratelském portálu:
Porcelánka v Březové patřila v první polovině 19. století k absolutní evropské špičce. Biedermeierové koflíky z období Fischera a Reichenbacha vynikaly mimořádně kvalitním střepem, vynikajícím ručním zlacením a detailní malbou. Klíčovým faktorem sběratelské ceny je neporušenost zlacených hran a přítomnost původní misky.
Pokud tedy máte koflík i s původním podšálkem a zlacení se nesloupalo, držíte v ruce víc než jen památku.
Kolik to dnes stojí a co říkají sběratelé
Propast mezi novodobým porcelánem a historickým unikátem je obrovská. Běžný sériový hrnek z druhé poloviny 20. století bez podšálku se dnes prodává za 50 až 150 korun. Kompletní a nepoškozený biedermeierový koflík z Březové s původním zlacením ale na specializovaných aukcích dosahuje 2 000 až 10 000 korun za jediný kus. A u úplných souprav nebo mimořádně zdobených kousků se sumy šplhají ještě výš.
Pokud se chystáte probrat půdu nebo starý příborník po prababičce, postupujte opatrně. Vzácný porcelán nikdy nestrkejte do myčky, ruční zlacení by to nepřežilo. Když objevíte kousek se značkou F&R nebo CF, obraťte se na renomovaný aukční dům nebo antikvariát. A jak jste na tom vy? Stojí i u vás v kredenci ručně malovaný porcelán, na který nedáte dopustit?
Zdroje článku: U papouška - nejstarší starožitnictví v Brně, czech-antiques.com, antikpraha.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová