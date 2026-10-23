Zoufalí majitelé nemovitostí mají v rukou mocnou zbraň. Vodní i občanský zákoník tvrdě trestá viníky

Každý vydatnější podzimní déšť promění váš trávník v bezedné bahniště a do sklepa začne prosakovat vlhkost jen proto, že soused otočil okapový svod k plotu nebo si vybetonoval nový vjezd bez vsakovací jímky. Řada lidí se v takové situaci mylně domnívá, že s vodou tekoucí ze svahu nic nenadělá. Občanský i vodní zákon přitom mluví naprosto jasně a dávají poškozenému majiteli do rukou velmi účinné nástroje obrany.
Sousedské soužití na vesnicích i v příměstských zástavbách dostává při podzimních plískanicích pořádně zabrat. Zatímco spadlé jablko přes plot vyvolá maximálně mávnutí rukou, proudy kalné vody valící se z cizího dvora dokážou zničit záhony, podemlít plotové sloupky i trvale poškodit základy domu. Když zoufalý soused zazvoní u viníka, často uslyší povzdechnutí, že dešti přece nikdo neporučí. Jenže právě tady se skrývá zásadní právní omyl. Podle
ustanovení § 1013 občanského zákoníku má každý vlastník povinnost zdržet se všeho, co působí, že na pozemek jiného vlastníka vniká voda, odpad nebo prach v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku. Co je přirozený odtok a co už nezákonná úprava
Základní rozdíl spočívá v tom, zda voda stéká po terénu sama od sebe, nebo jí do cesty vstoupila lidská ruka. Občanský zákoník v paragrafu 1019 rozlišuje dvě zcela odlišné situace. Pokud máte pozemek ve svahu a po prudkém lijáku k vám ze sousední nezpevněné louky či přirozeného terénu stéká srážková voda, musíte takový stav do určité míry strpět. Přírodě zkrátka hranice parcel nic neříkají a vlastník níže položeného pozemku si musí své stavby ochránit vlastní drenáží.
Svod ze střechy sousedovy garáže či přístřešku nesmí ústit k vašemu plotu ani stříkat na cizí parcelu.
Jakmile ale soused terén jakkoliv stavebně či technicky pozmění, pravidla se okamžitě otáčejí. Vybetonování parkovacího stání pro dvě auta, vyasfaltování příjezdu, dlážděná terasa bez propustných spár, stavba rozlehlého skleníku či navážka ornice znamenají zánik přirozeného vsakovacího prostoru. Pokud soused tyto zpevněné plochy vyspáduje směrem k vašemu plotu a neopatří je vlastní vsakovací rýhou nebo terénním valem, dopouští se protiprávního jednání. Změna přirozeného odtoku vody na úkor souseda je nepřípustná a veškeré škody jdou k tíži toho, kdo stavbu provedl.
Střecha, pergola i okapy mají přísná pravidla
Zákonodárce myslel i na střechy a doplňkové stavby. Přímo v
paragrafu 1019 občanského zákoníku je doslova zakotveno právo požadovat, aby soused upravil stavbu na svém pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal sníh či led na cizí parcelu.
Není přitom vůbec podstatné, zda jde o rodinný dům, zahradní domek, dřevník nebo pergolu. Pokud ze sousedovy sedlové střechy stříká voda z okapového žlabu přímo na vaši parcelu, nebo tam soused namíří vyústění svodu, jedná se o takzvanou přímou imisi. Podobné chování sousedů u plotů je bohužel časté, stejně jako situace popsaná v článku,
co dělat, když soused hází posekanou trávu za plot a ignoruje domluvu. Přímé přivádění vody zákon bez výjimky zakazuje a soused se nemůže vymlouvat na to, že stavba už na hranici stojí dlouhá léta.
Betonový plot přímo na hranici parcel vyžaduje podpis. Sousedská rozhrada patří vždy oběma majitelům Přísné stavební normy zakazují posílat vodu k sousedům
Moderní legislativa klade na hospodaření se srážkovou vodou obrovský důraz. Prováděcí
vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, stanoví striktní pořadí, jak se s dešťovou vodou musí naložit. Stavebník je povinen zajistit vsakování srážkových vod přednostně na vlastním pozemku, případně jejich akumulaci v retenčních nádržích a následné využívání. Hranice pozemků a oplocení vyžadují vzájemný respekt k přirozenému vsakování srážkových vod.
Odvádění srážkových vod na sousední nemovitosti nebo jejich směrování na cizí pozemky bez písemného souhlasu a zřízeného věcného břemene je podle stavebního práva zcela vyloučené. Stejně tak podle
ustanovení § 27 vodního zákona nesmí vlastníci pozemků měnit odtokové poměry způsobem, který by zhoršil situaci níže položených staveb a parcel. Kdo si navýší pozemek navážkou zeminy o půl metru a vytvoří tak hráz vrhající vodu k sousedovi, porušuje veřejnoprávní i soukromoprávní předpisy.
Situace na hranici parcel Co na to říká legislativa Povinnost a řešení problému Okap ze střechy kape přímo na sousední parcelu Přímá imise zakázaná v § 1019 občanského zákoníku Soused musí stavbu opatřit žlaby a svést vodu na svůj pozemek Vybetonování dvora způsobí záplavu na zahradě Porušení povinnosti vsakování podle vyhlášky o výstavbě Vybudování vsakovací jímky nebo retenční nádrže na dvoře Přirozené stékání vody po nezpevněném svahu Stav způsobený přírodou, který musí spodní soused strpět Vlastní ochranná drenáž a odvodňovací žlábek na spodním pozemku Vyústění drenážní trubky přímo k plotové podezdívce Cílené soustředění vody měnící přirozený odtok Odstranění nepovolené drenáže a náhrada způsobené škody Postup obrany od sousedské výzvy po stavební úřad
Když se na vaší zahradě začne tvořit jezero z cizího svodu, zachovejte chladnou hlavu a začněte sbírat důkazy. Pořiďte detailní fotografie a videozáznam během silného deště, kde bude zřetelně vidět, odkud voda vytéká a kudy se valí na váš pozemek. Bez průkazných materiálů se při pozdějším jednání budete těžko prosazovat, protože po vyschnutí kaluží viník často vše popře.
Prvním krokem je písemná sousedská výzva. V ní souseda slušně, ale věcně upozorněte na porušení občanského zákoníku a navrhněte technické řešení, například otočení svodu, pořízení retenční nádrže nebo vybudování drenážního vsaku. O řešení dalších sporů u plotu si přečtěte v rozboru,
jak občanský zákoník přistupuje k padajícímu listí a přesahujícím větvím.
Betonový plot přímo na hranici parcel vyžaduje podpis. Sousedská rozhrada patří vždy oběma majitelům
Pokud soused výzvu ignoruje, obraťte se s podnětem na místně příslušný stavební úřad a vodoprávní úřad obce. Úředníci provedou kontrolní prohlídku terénu a mohou sousedovi nařídit úpravu stavby, zjednání nápravy a prověřit soulad s povolením. Krajním řešením pak zůstává podání sousedské negatorní žaloby u soudu spojené s nárokem na náhradu vzniklé škody na podmáčeném zdivu či zahradě.
Zdroje fotografií DCF compatable JPEG Img: PhJ / Wikimedia CC 3.0 okapovy_svod_destova_voda_strecha_odvodneni: Jeremy from Sydney / Wikimedia CC 2.0 plot_mezi_sousedy_hranice_pozemku_rozhrada: Acabashi / Wikimedia CC BY-SA 4.0