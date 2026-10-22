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Kočka si lehne, svetr dostane kožich. S chlupy může pomoci gumová rukavice

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Gumová rukavice může pomoci sesbírat kočičí chlupy z oblečení i povlečení. Jak ji zkusit před praním a kdy dát u jemného svetru přednost válečku.
Rezavobílá kočka spí na barevné dece.

Rezavobílá kočka spí na barevné dece.

Zdroj: Bluemix / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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