Kočka si lehne, svetr dostane kožich. S chlupy může pomoci gumová rukavice

Kočičí chlupy na svetru nemusíte hned řešit dalším lepicím archem. Gumová rukavice může pomoci s jejich sesbíráním z textilu. U jemného úpletu ale rozhoduje šetrnost, protože drhnutím si můžete přidělat práci se žmolky.
Tmavý svetr je čistý, jen na něm po kočičím mazlení zůstala světlá srst. Než ho odnesete k pračce, zkuste odstranit samotné chlupy.
Leifheit doporučuje přejíždění gumovou rukavicí po oblečení i dalších textiliích včetně povlečení. Rukavice mezi pomůcky na zvířecí chlupy řadí také výrobce spotřebičů Maytag. Je to možnost k vyzkoušení, nikoli záruka stejného výsledku na každé látce. Rukavicí přejíždějte lehce a chlupy průběžně sbírejte
Pro domácí pokus si vezměte čistou gumovou rukavici bez zbytků úklidových přípravků. Oblečení položte na rovnou čistou plochu a přidržte ho, aby necestovalo pod rukou. Začněte nasucho na malé nenápadné části. Leifheit ve svém postupu navlhčení rukavice nevyžaduje, není tedy důvod svetr rovnou smáčet.
Krátkými lehkými tahy přejeďte po povrchu a sledujte, zda se chlupy zachytávají nebo shromažďují. Zachycenou srst průběžně seberte prsty do koše. Pokud rukavice za úplet tahá, povrch se cuchá nebo chlupy nepovolují, přestaňte. Silnější tlak není rozumná náhrada za pomůcku, která si s danou látkou nerozumí.
Při sbírání chlupů začněte čistou gumovou rukavicí a zkouškou na malé nenápadné části textilu. Work-psa / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Výhoda proti lepicímu válečku je prostá: při tomto pokusu nespotřebováváte další lepicí archy. Kolik jich ušetříte, záleží na výsledku. Váleček proto nemusí z domácnosti do vyhnanství, může posloužit na zbývající jednotlivé chlupy.
U jemného svetru má stav pleteniny přednost
Rada pro textil obecně není automaticky rada pro každý svetr.
Woolmark vysvětluje, že tření přispívá ke vzniku žmolků, a doporučuje omezovat odírání vlněného oblečení. Maytag naopak uvádí lepicí váleček jako vhodnou možnost i pro ručně pletené kusy. Ani s ním není potřeba po látce tlačit.
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Pro výběr doma z toho vychází užitečné pravidlo: nerozhodujte jen podle názvu věci, ale podle jejího povrchu. Na hladké pevné látce můžete po zkoušce pokračovat rukavicí, pokud chlupy ustupují a textil se nemění. U volného, chlupatého nebo už žmolkujícího úpletu dejte přednost šetrnému sbírání jednotlivých chlupů či vhodnému válečku podle pokynů k oděvu. Jakmile se uvolňují vlastní vlákna svetru, ukončete pokus bez ohledu na použitou pomůcku.
U jemného úpletu nezvyšujte tlak, když chlupy nepovolují. Tření přispívá ke žmolkování vlny. Amanda Slater from Coventry, West Midlands, UK / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno
Jestli svetr potřebuje i vyprat, řiďte se metkou.
Woolmark u praní vlněného svetru v pračce nejprve vyžaduje ověření, že ho štítek dovoluje, a doporučuje přípravek na vlnu i odpovídající program. Výběr pro jiné várky rozebíráme v článku, kdy zvolit prací prášek a kdy gel. Odstranění srsti a vyprání nečistot jsou dva různé úkoly. Povlečení zbavte volných chlupů ještě před praním
U povlaku nebo deky postupujte po menších částech a sesbíranou srst vždy odneste.
Leifheit upozorňuje, že se chlupy při společném praní mohou přenést i na původně čisté kusy. Odstranění viditelných volných chlupů před vložením do bubnu proto dává smysl. Teplotu a program ale dál určuje štítek konkrétního textilu.
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Čisté prádlo pak rovnou ukliďte do skříně, místo abyste ho nechávali na posteli jako připravený kočičí pelíšek. Takové ukládání doporučuje i uvedený přehled Maytagu. Při další výměně se může hodit také návod,
jak povléct peřinu srolováním na posteli. Právě uklizené povlaky si aspoň neřeknou o nové odchlupování ještě před použitím.