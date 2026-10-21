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Kontrola komína je povinná, četnost návštěv kominíka se liší. Hasiči upozorňují, že záleží na palivu i topné sezóně

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Pravidelná kontrola komína od profesionála je povinná pro rodinné domy i chaty. U tuhých paliv se čistí častěji, kondenzačnímu plynu stačí dva roky.
Povinná kontrola komína se řídí typem kotle.

Povinná kontrola komína se řídí typem kotle.

Zdroj: FOTO:Konrad Lackerbeck, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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