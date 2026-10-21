Kontrola komína je povinná, četnost návštěv kominíka se liší. Hasiči upozorňují, že záleží na palivu i topné sezóně

Kdo topí dřevem nebo uhlím, potřebuje kontrolu komína od profesionála jednou ročně, u plynového kondenzačního kotle stačí návštěva jednou za dva roky. Vyčištění průduchu si u běžných spotřebičů může majitel domu udělat sám, samotná úřední kontrola se ale bez razítka neobejde. Pokud zpráva od kominíka chybí, hrozí majitelům pokuty a v případě nehody také krácení peněz od pojišťovny.
Lidé na chatách volají odborníka méně často
Domácnost, která na zimu zapíná plynový kotel nebo zatápí v krbu, má podle zákona povinnost udržovat spalinové cesty. Základním pravidlem z platné vyhlášky je návštěva odborníka jednou ročně. Běžný kominík s živnostenským oprávněním posoudí celkový stav zdiva, zkontroluje bezpečný odvod spalin a vystaví písemnou zprávu. Kominík musí doklad vydat neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od prohlídky. Obyčejná faktura za kominické práce jako potvrzení nestačí.
Lhůty návštěv se liší podle druhu paliva a délky topné sezony. U kotlů s výkonem do 50 kilowattů, kam spadá většina rodinných domů, stačí u klasického plynu jedna kontrola i jedno čištění za rok. Kdo využívá moderní kondenzační plynový kotel, má povinnost mírnější a kominík přijde pouze jednou za dva roky. Stejný dvouletý odstup pro kontrolu platí také u chat a chalup pro rodinnou rekreaci.
Pravidla se mění u tuhých paliv
Zcela jiná situace nastává u vytápění dřevem nebo uhlím. Kdo topí pevným palivem celoročně, musí komín čistit třikrát do roka. Jednotlivé zásahy odděluje odstup minimálně tří měsíců. Pokud rodina topí jen v sezoně, která podle předpisů trvá nejvýše šest měsíců, klesá povinnost čištění na dvakrát ročně.
|Druh paliva a provoz (do 50 kW)
|Čištění komína
|Kontrola kominíkem
|Pevná paliva, celoroční provoz
|3× ročně
|1× ročně
|Pevná paliva, sezónní provoz
|2× ročně
|1× ročně
|Plynná paliva, běžný režim
|1× ročně
|1× ročně
|Kondenzační plynový kotel
|1× za 2 roky
|1× za 2 roky
|Rekreační objekt (chata)
|1× ročně
|1× za 2 roky
Čištění kamen nebo kotle na tuhá paliva s výkonem do 50 kilowattů si majitel domu může zajistit svépomocí. Samotnou kontrolu spalinové cesty však musí provést profesionál. Živnostníci a firmy navíc mají povinnost vyhotovit si o vlastním čištění písemný záznam.
Zahoření sazí voda nezastaví
Zanedbání pravidelné údržby často vede ke vznícení nánosů sazí uvnitř průduchu. Zástupci Hasičského záchranného sboru radí, že lidé nesmí plameny v komíně nikdy hasit vodou. Rychlé zchlazení vyvolá popraskání komínového tělesa nebo i explozi.
„V případě vzniku požáru sazí v komíně neprodleně volejte hasiče na tísňovou linku 150,“ uvedli záchranáři z Moravskoslezského kraje. Do jejich příjezdu lze omezit přístup vzduchu do komína uzavřením klapky u kotle. Oheň je možné krotit pouze suchým pískem, který se sype přes vymetací dvířka.
Kdy stačí kontrola a kdy nastupuje revize
Kontrola komína probíhá jako pravidelný úkon každý rok. Revizi naopak provádí speciálně vyškolený revizní technik spalinových cest, a to pouze při konkrétních změnách. Nový posudek domácnost potřebuje při připojení nového kotle, před změnou druhu paliva nebo po požáru komína. Stejné pravidlo platí také u výměny starého plynového kotle za nový kondenzační typ.
Doklady o prohlídkách slouží i jako ochrana financí. „Pokud zprávu od kominíka nemáte, pojišťovny krátí plnění, a to i v případě, že požár nevznikl od komínu,“ řekl pro web Novinky.cz mluvčí Společenstva kominíků ČR Martin Zeman. Domácnostem bez platného razítka navíc udělují finanční sankce přímo hasiči při případném zásahu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (epravo, novinky, hzscr.gov).