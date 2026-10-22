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Zapnutý tempomat v prudkém dešti je nebezpečný zlozvyk. V kaluži přidá plyn a pošle auto do smyku

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Nechat zapnutý tempomat na mokré dálnici plné vyjetých kolejí může skončit neřízeným smykem. Zjistěte, proč elektronika v louži chybuje a jak správně reagovat.
Pohled z interiéru automobilu přes mokré čelní sklo na silnici za prudkého deště.

Pohled z interiéru automobilu přes mokré čelní sklo na silnici za prudkého deště.

Zdroj: Shixart1985 / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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