Měsíc jedl každý den jedno kiwi. Pak se stalo něco, s čím nepočítali ani lékaři

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Problémy s trávením dokážou člověku pořádně znepříjemnit život. Zácpa není jen nepříjemný pocit – ovlivňuje náladu, energii i celkovou pohodu. Většina lidí v takové chvíli automaticky zamíří do lékárny pro projímadla nebo umělé přípravky. Přitom řešení může být mnohem přirozenější a zároveň účinnější.
Gastroenteroložka Dr. Trisha Pasricha z Harvard Medical School se s tímto problémem setkává denně. Pacienti ji pravidelně bombardují otázkami, co změnit ve stravě, aby se jejich trávení konečně zlepšilo. Její odpověď je překvapivě prostá – a přitom podložená solidními vědeckými důkazy.
Nenápadný plod s velkou silou
Co když vám řeknu, že dva malé plody denně dokážou výrazně změnit fungování vašich střev? Zní to možná jako levná reklama, ale tentokrát za tím stojí pořádný výzkum. Mezinárodní tým vědců z Nového Zélandu, Itálie a Japonska se rozhodl otestovat účinky pravidelné konzumace kiwi na lidské trávení.
Do studie zapojili 184 účastníků – zdravé dobrovolníky i lidi s vážnými trávicími potížemi. Část z nich trpěla funkční zácpou, další se potýkali se syndromem dráždivého tračníku. Všichni dostali jasný úkol: čtyři týdny konzumovat dvě zelená kiwi denně. Paralelně vědci sledovali kontrolní skupinu užívající psyllium, tradiční rostlinné projímadlo v dávce 7,5 gramu.
Výsledky? Klinicky významné zlepšení, které překvapilo i samotné výzkumníky. U lidí s funkční zácpou se počet úplných spontánních vyprázdnění zvýšil průměrně o 1,53 za týden. Pacienti s dráždivým tračníkem zaznamenali ještě výraznější posun – nárůst o 1,73 vyprázdnění týdně. A to není všechno.
„Doporučuji pacientům zařadit do každodenního jídelníčku dvě kiwi denně jako dlouhodobě ověřenou a přírodní cestu ke zlepšení trávení,“ říká Dr. Trisha Pasricha.
Účastníci studie navíc hlásili výrazně vyšší gastrointestinální komfort než skupina na psylliu. Méně nadýmání, příjemnější pocit v břiše, lepší celková pohoda. Závěry této rozsáhlé studie publikoval prestižní odborný časopis The American Journal of Gastroenterology.
Proč právě kiwi a ne jen vláknina
Možná si teď říkáte: Nestačilo by prostě jíst víc vlákniny? Bohužel ne vždy. Prudké zvýšení příjmu vlákniny totiž u mnoha lidí vede k opačnému efektu – zvýšené plynatosti, nadýmání a nepříjemnému pocitu plnosti. Kiwi má však jednu zásadní výhodu.
Tento malý zelený plod v sobě kombinuje ideální poměr vlákniny, vody a bioaktivních látek. Obsahuje vitamín C, E, K a celou řadu rostlinných složek podporujících zdraví. Zelené kiwi navíc ukrývá specifický enzym aktinidin, který štěpí bílkoviny a usnadňuje jejich trávení. Zlaté kiwi má zase ještě vyšší obsah vitamínu C a jemnější chuť, ale o něco méně vlákniny.
Další studie zaměřená na zlaté kiwi sledovala zdravé dobrovolníky po dobu čtyř týdnů. Výsledky ukázaly nejen úlevu od zácpy, ale také snížení nutnosti silného tlačení při vyprazdňování. Účastníci popisovali celkově příjemnější a přirozenější průběh návštěvy toalety.
A benefity nekončí u trávení. Starší vědecká studie zaznamenala u konzumentů jednoho až dvou kiwi denně zvýšení hladiny vitamínu C v plazmě, vyšší odolnost DNA vůči oxidačnímu poškození a dokonce pokles triglyceridů v krvi. Odborníci však upozorňují, že tyto účinky platí pouze pro celé čerstvé ovoce – syntetické doplňky stravy stejný efekt nepřinášejí.
Jak na to v praxi
Mnoho lidí automaticky kiwi loupe nebo dužinu vydlabává lžičkou. Přitom slupka je plně jedlá a představuje další cenný zdroj vlákniny. Stačí plod důkladně umýt pod tekoucí vodou a sníst celý. Pokud vám drsnější textura nevyhovuje, nevadí – pozitivní účinky se projeví i bez slupky.
Klíčem k úspěchu je pravidelnost. Nestačí sníst kiwi jednou za týden, když už vás zácpa pořádně trápí. Výzkumy prokázaly účinnost při každodenní konzumaci po dobu několika týdnů. Teprve pak se dostaví viditelné a trvalé zlepšení.
Je však důležité si uvědomit, že dlouhodobá nebo opakující se zácpa může mít hlubší příčiny. Za problémem se může skrývat nedostatek pohybu, nízký příjem tekutin, užívání určitých léků nebo vážnější zdravotní komplikace. Pokud potíže přetrvávají nebo se zhoršují, konzultace s lékařem je nezbytná.
Pro většinu zdravých lidí však představuje zařazení kiwi do jídelníčku jednoduchý, chutný a vědecky podložený způsob, jak podpořit správné fungování střev. Žádné složité recepty, žádné drahé doplňky. Jen dva malé plody denně – a vaše trávení vám poděkuje.
Zdroje článku: azet.sk, health.harvard.edu, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová