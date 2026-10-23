Dubois demoloval krajana ve dvou kolech a promotér popsal cestu k absolutnímu titulu. Má to trvat rok a půl

Scéna z Londýna. Fabio Wardley sedí na zemi dřív, než se stačí zahřát, a jeho roh po chvíli ukončuje večer hozeným ručníkem. Daniel Dubois stojí v ringu a mluví o zlých úmyslech a o velkých penězích. Vedle něj Frank Warren rovnou kreslí cestu ke všem pásům těžké váhy. Časy obou vzájemných zápasů a promotérovy starší výroky si redakce MMAmag dohledala ve výsledkových zápisech a v textech z doby před odvetou, aby bylo vidět, co z té cesty Dubois skutečně drží v ruce.
Ručník přiletěl dřív, než stačil Wardley vstřebat první ránu
Zápas se odehrál 17. října 2026 v Londýně, ne o šest dní později, jak se objevuje v části přebíraných zpráv. Wardley šel poprvé k zemi po 17 sekundách, popisuje report BBC Sport. Konec přišel ve 2. kole v čase 2:21, kdy roh hodil ručník a zápas skončil technickým knockoutem, shodně to uvádí výsledkový zápis MMA Fighting.
Daniel Dubois, britský boxer těžké váhy, šel do odvety s bilancí 23-3-0 a odcházel s 24-3-0. Fabio Wardley, rovněž britský těžkotonážník, měl před zápasem 20-1-1, po něm 20-2-1. Dubois tím obhájil pás WBO, tedy jedné ze čtyř hlavních světových boxerských organizací.
O svém výkonu řekl podle BBC: „Měl jsem své úmysly, zlé úmysly od začátku“. V přepisu pořadu 5 Live Boxing je zaznamenaná i věta „V téhle fázi kariéry chci velké peníze, velké zápasy“. Oba výroky jsou v překladu redakce. Čísla z prvního vzájemného zápasu ukazují, jak velký ten rozdíl byl: Wardley tehdy s Duboisem vydržel víc než půl hodiny.
Stejný soupeř, o pětadvacet minut jiný večer
Poprvé se potkali 9. května 2026 v Manchesteru a Dubois tehdy vyhrál až v 11. kole v čase 0:28. Redakce MMAmag porovnala časy obou duelů ze zápisů na BoxRecu a dopočítala rozdíl 25 minut a 7 sekund čistého boxerského času, tedy bez minutových přestávek mezi koly.
|Zápas
|Konec
|Čistý čas
|Wardley vs. Dubois I
|11. kolo, 0:28
|30:28
|Dubois vs. Wardley II
|2. kolo, 2:21
|5:21
|Rozdíl
|–
|25:07
Odveta přitom nebyla formalita. V prvním zápase poslal Wardley Duboise k zemi v 1. a ve 3. kole, plyne z Duboisovy zápasové historie na BoxRecu. Tentýž profil u něj eviduje 24 výher, z toho 23 knockoutem nebo technickým knockoutem.
Warren z těch pěti minut okamžitě postavil plán na rok a půl dopředu. Co o téže věci říkal pár týdnů před odvetou, mělo jiné obrysy.
Promotér sliboval rok sjednocování. Teď k němu přidal číslo
Frank Warren, britský promotér a Duboisův dlouholetý byznysový partner, mluvil před odvetou pro MVP Boxing o roce 2027 jako o roce sjednocovacích zápasů. „Budeme tvrdě pracovat na sjednocovacích zápasech, to je náš plán“, řekl tehdy a dodal: „Příští rok jde o to dostat je všechny dohromady“. Překlad redakce.
Po výhře se jeho řeč podle médií nezměnila, jen dostala čísla: aspoň jeden sjednocovací zápas v prvním čtvrtletí 2027 a nový absolutní šampion zhruba za 18 měsíců. Ze starších a novějších vyjádření, která redakce MMAmag postavila vedle sebe, plyne, že jde o tentýž plán s konkrétnějším ciferníkem. Rok a půl je tvrzení promotéra šířené přes média, ne potvrzený termín.
Ve výpisech šampionů, do kterých redakce MMAmag nahlédla na stránkách WBO, IBF a WBC, je rozdělení pásů čitelné: Dubois drží WBO od 9. května 2026, Filip Hrgović je u IBF veden jako šampion od 29. srpna 2026 a Agita Kabayela oznámila WBC jako svého šampiona s účinností od 27. června 2026. IBF a WBC jsou další dvě z hlavních světových organizací. Hrgović přitom podle Sky Sports směřuje k povinné obhajobě proti Franku Sanchezovi, což okamžité sjednocení odsouvá.
Dubois má v ruce jeden pás a jednu větu. Zbytek drží jiní
ANALÝZA Dubois mluví o velkých zápasech za velké peníze. Fakticky drží jeden pás ze čtyř. Tyson Fury a Anthony Joshua mají podle Matchroom Boxing nastoupit 11. prosince 2026 v Cardiffu a Warren chce vítěze napojit na Duboisovu větev. Podle Sky Sports Warren tvrdí, že v Cardiffu bude v sázce titul WBA; žebříček samotné WBA za září 2026 ale uvádí jako svého šampiona Murata Gassieva.
Po tom, co se Oleksandr Usyk pásů vzdal, má těžká váha několik šampionů a žádného krále. Pro promotéry je to výhodný stav: každý zápas se dá prodat jako velký, aniž by se musel udělat ten největší. Dubois si výhrou udržel pás WBO a status šampiona v takzvaném dobrovolném období, kdy ho nečeká nařízená povinná obhajoba.
Soupeř i termín ale visí na výsledcích, ve kterých Dubois nefiguruje. Pět minut v ringu si odboxoval sám. Rok v kalendáři mu píšou jiní.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek