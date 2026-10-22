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Skořicové šneky nemusíte lisovat nožem. Zubní nit je rozdělí tahem

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Čistá neochucená zubní nit oddělí skořicové šneky bez přitlačení nožem shora. Ukážeme postup i rozměření porcí po zarovnání konců rolády.
Detail upečených skořicových šneků s rozinkami v kulaté formě na červenobílém ubrusu

Detail upečených skořicových šneků s rozinkami v kulaté formě na červenobílém ubrusu

Zdroj: Katrin Gilger / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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