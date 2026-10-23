Výhřevnost dřeva a délka hoření podle tvrdosti: chytrá tabulka ukáže, které palivové dřevo hřeje nejdéle

Výhřevnost dřeva je důležitým ukazatelem při výběru paliva pro vytápění. Podívejte se na přehlednou tabulku, která prozradí, kterým dřevem se vyplatí zatápět a kterým udržovat oheň v krbu.
Proč je výhřevnost dřeva při výběru druhu důležitá?
Otázky kolem topení aktuálně řeší prakticky každý z nás. Ten, kdo má možnost přitopit v krbu, dává přednost v tomto období právě tomuto způsobu vytápění. Zapálit oheň v krbu je při podzimních sychravých dnech estetickým a příjemným zážitkem, ale je to také způsob, jak ušetřit na energiích.
Pokud i vy řešíte, které palivové dřevo koupit, ještě těžší otázkou pro vás je, jaká je výhřevnost jednotlivých druhů dřeva. Výhřevnost kilogramu suchého dřeva je u různých dřevin podobná, ale tvrdé dřevo poskytuje při stejném objemu zpravidla více tepla.
Naopak měkké dřevo, jako je borovice nebo smrk, má nižší výhřevnost, ale je vhodnější pro rychlé zahřátí prostoru. Zkušení topiči vědí, že je lepší druhy dřeva kombinovat. Měkké dřevo je dobré použít na zátop a následné rychlé vyhřátí prostoru, tvrdé dřevo pak přiložit ve chvíli, kdy je oheň v kamnech správně rozhořelý. Výběr správného druhu dřeva ovlivní účinnost vytápění a celkové náklady energie.
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Výhřevnost dřeva podle druhu
Výhřevnost dřeva se měří v kilowatthodinách na kilogram (kWh/kg) nebo v megajoulech na kilogram (MJ/kg). Připravili jsme pro vás orientační tabulku nejčastěji používaných druhů dřeva na vytápění v České republice. Podívejte se na hodnotu, která je dále ovlivněna dalšími faktory, jako je vlhkost či hustota.
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Tabulka výhřevnosti měkkého palivového dřeva
V přehledné tabulce výhřevnosti měkkého a tvrdého palivového dřeva najdete orientační hodnoty výhřevnosti, vztažené přibližně k 20% vlhkosti. Janka tvrdost je uvedena v newtonech (N).
|Druh dřeva
|Tvrdost Janka (N)
|Výhřevnost (kWh/kg)
|Výhřevnost (MJ/kg)
|Orientační doba hoření
|Smrk
|1700
|4,25
|15,3
|Kratší
|Jedle
|1700–2200
|4,42
|15,9
|Kratší
|Borovice
|2400
|4,17
|15,0
|Kratší až střední
|Modřín
|2400–2600
|4,17
|15,0
|Střední
|Olše
|2900
|4,64
|16,7
|Kratší až střední
|Topol
|2400
|3,58
|12,9
|Kratší
Tabulka výhřevnosti tvrdého palivového dřeva
|Druh dřeva
|Tvrdost Janka (N)
|Výhřevnost (kWh/kg)
|Výhřevnost (MJ/kg)
|Orientační doba hoření
|Buk
|6460
|4,31
|15,5
|Dlouhá
|Dub
|4980
|4,42
|15,9
|Dlouhá
|Bříza
|5360
|4,17
|15,0
|Střední až dlouhá
|Jasan
|6580
|4,36
|15,7
|Dlouhá
|Habr
|7500–8000
|4,64
|16,7
|Velmi dlouhá
|Akát
|7560
|4,53
|16,3
|Velmi dlouhá
|Javor
|4500–6000
|4,28
|15,4
|Střední až dlouhá
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Dá se určit, jak dlouho dřevo hoří podle stáří?
Mnoho majitelů krbů a kotlů se domnívá, že čím je dřevo starší, tím déle hoří. Přesný počet hodin ovšem spočítat nelze. Dřevo skladované rok nemusí být sušší než dřevo, které sklo kratší dobu za příznivějších podmínek. Vždy rozhoduje velikost polen, druh dřeviny, způsob skladování a naměřená vlhkost. Dobře proschlé dřevo mívá vlhkost kolem 20 % i méně, k takové hodnotě se při správném skladování může dospět asi za dva roky, někdy i déle.
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Nejčastější otázky o výhřevnosti palivového dřeva
Které dřevo má nejvyšší výhřevnost?
Při stejném objemu dají více energie tvrdé dřeviny, například habr, dub, buk a akát. Na kilogram suchého dřeva jsou rozdíly ve výhřevnosti poměrně malé.
Jaké dřevo hoří nejdéle?
Stabilním a dlouhým žárem se vyznačují husté dřeviny, například habr, buk, dub a akát. Doba hoření závisí na vlhkosti dřeva, velikosti polen a přívodu vzduchu.
Je výhřevnější tvrdé, nebo měkké dřevo?
Na kilogram suchého dřeva mají obě skupiny výhřevnost podobnou. Tvrdé dřevo však díky vyšší hustotě obvykle poskytne více energie při stejném objemu.
Jak dlouho musí dřevo schnout, než se s ním může topit?
Záleží na podmínkách skladování a druhu dřeva. Pro bezpečnější a účinné spalování by jeho vlhkost měla být přibližně 20 % a méně.
Jak poznám, že je palivové dřevo suché?
Nejspolehlivější je měření vlhkoměrem na čerstvě rozštípnuté ploše polena. Nižší hmotnost, zvuk při poklepání nebo praskliny jsou pouze orientační ukazatele.
Proč mokré dřevo méně topí?
Část energie se spotřebuje na odpaření vody a ohřev. Mokré dřevo poskytuje méně využitelného tepla a může vytvářet více usazenin v komíně a kouře.
Kolik tepla se získá z jednoho prostorového metru dřeva?
Záleží na druhu dřeva, způsobu skládání a jeho vlhkosti. Při nákupu porovnávejte cenu a rozlišujte mezi rovnaným a sypaným prostorovým metrem.
Je lepší topit dubem, bukem nebo smrkem?
Buk nabízí stabilní hoření. Dub dlouhotrvající žár. Smrk se snadno rozhoří. Vždy používejte dostatečně suché dřevo. Na zátop a rozhoření používejte měkké dřevo, na dlouhodobé udržení ohně potom dřevo tvrdé.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Palivové dřevo nekupujte pouze podle jeho názvu. Vždy porovnejte cenu, druh dřeviny, způsob měření objemu a vlhkost. Levnější mokré dřevo v praxi znamená horší spalování a méně získaného tepla.
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: tzb-info.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz