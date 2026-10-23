Kováč po porážce nepříjemně překvapil vlastní hráče. Od útočníků čeká víc odvahy, v zimě hledá posily

Čtvrtek 22. října, Doosan Arena, 44. minuta. Tobiáš Pališčák posílá míč zpět ke svému brankáři, přihrávka ale nemá sílu ani směr. Reinaldo ji sebere a nahraje Evertonu Balovi, který otevírá skóre. Plzeň pak dokázala vyrovnat, ale vyrovnaný stav udržela jen dvě minuty. Po zápase trenér Radoslav Kováč nemluvil o smůle. „Je to frustrující. Opakuje se to a stojí nás to body,“ řekl na tiskové konferenci. Nekritizoval přitom jednoho viníka, ale celkový obraz mužstva: chyby v obraně, malou odolnost po inkasovaném gólu a útočníky, kteří se málo objevují ve vápně. Podle nás jeho slova neznamenají jen pozápasovou frustraci. Kováč popisuje tým, který má na převahu v poli, ale v obou pokutových územích mu zatím chybí tvrdost.
Dva góly ve dvou nejhorších chvílích
Výsledek 1:2 by se dal svést na efektivitu soupeře. Statistiky z oficiální zápasové zprávy FC Viktoria Plzeň ale ukazují zápas, který Plzeň neprohrála na hřišti, ale v jednotlivých momentech. Na branku vystřelila dvakrát, Levski třikrát. Mimo bránu šlo šest plzeňských pokusů proti jedinému bulharskému, rohy skončily 4:1 pro domácí.
Rozhodlo načasování gólů. První padl minutu před přestávkou, kdy si tým v ideálním případě odnáší do kabiny nulu a klid. Druhý přišel v 65. minutě, dvě minuty poté, co Christophe Kabongo po standardní situaci a centru Souarého vyrovnal. Hosté tak zasáhli přesně ve chvíli, kdy měla Plzeň hrát na vlně stadionu.
Právě tuhle křehkost Kováč pojmenoval nejostřeji. „Vždy se něco stane,“ popsal. Obranu označil za křehkou a týmu vytkl nedostatečný chtíč neinkasovat. Upozornil také, že u některých hráčů se chyby opakují velmi často. Jména ale nechtěl říct: „Nechci je v žádném případě jmenovat.“
Opakování dokládá i sám trenér. Po Levski připomněl předchozí porážku na hřišti Ferencvárose, kde podle něj přišly „taky dvě chyby, úplně zbytečné“. Proti Levski se to stalo znovu. Nejde už tedy o jeden špatný večer, Plzeň v Evropě dlouhodobě ztrácí body vlastními chybami.
Devítka, která není ve vápně
Ještě zajímavější je druhá část Kováčovy kritiky, která míří na ofenzivu. „Ve finální třetině jsme byli velmi slabí,“ řekl. Tým si podle něj vytvořil málo šancí a ani po vyrovnání nedokázal využít příznivé chvíle.
Nejkonkrétnější výtka padla na střelce jediného plzeňského gólu. „Kabo dal gól, ale většinu času není v boxu a to jako devítka je špatně,“ uvedl trenér. Je to neobvykle přímá věta na adresu hráče, který právě skóroval. Kováč tím dává najevo, že gól ze standardky nezakryje, co Plzni chybělo ze hry.
Taktické vysvětlení trenér nedal, problém je ale čitelný i bez něj. Když hrotový útočník opouští pokutové území a křídla ani hráči mezi liniemi ho nedoplňují, vzniká typický obraz. Tým má míč a rohy, jenže střely na branku nepřicházejí. Dva pokusy mezi tři tyče za celý domácí zápas v Evropské lize jsou na tým s ambicemi Plzně málo.
Kováč se výtce nevyhnul ani u lavičky. Za stavu 1:2 sahal po ofenzivních změnách:
- 60. minuta: Pirgić a Salim Fago Lawal
- 74. minuta: Baboucarr Faal a Sojka
- 77. minuta: Matěj Vydra
Do hry tak postupně šli tři z šesti hráčů, které klub na soupisce vede jako útočníky. Efekt se nedostavil. „Od ofenzivních hráčů jsme čekali víc,“ řekl Kováč a od střídajících podle svých slov čekal „daleko víc“. Podle nás Plzni v závěru nechyběla rychlost ani čerstvé nohy. Chyběl hráč, který by se usadil ve vápně a zakončil tlak, který tým vytvářel.
Telefony, komunikace a interní postihy
Kritika po zápase měla předehru. Už den před utkáním Kováč pro ČT sport popsal, že mění režim v kabině, a jeho slova musela být pro část hráčů nepříjemným překvapením. Upravil pravidla pro používání telefonů. Nechce, aby hráči přišli do kabiny a „po minutě koukali do telefonu“. Chce, aby spolu víc mluvili. Za porušení pravidel hrozí „velké interní postihy“.
Na první pohled jde o drobnost. Ve skutečnosti trenér řeší totéž co na hřišti, tedy koncentraci. Pokud mužstvo opakovaně ztrácí pozornost v klíčových momentech, hledá Kováč příčinu i mimo trávník. Před stejným zápasem avizoval tři změny v sestavě a mluvil o návratu vítězné mentality; Plzeň chtěla Levski porazit „za každou cenu“.
Proti Levski se tak potkaly dvě věci: nový vnitřní režim a týž výsledek. To neznamená, že změny nefungují. Jeden zápas nestačí na to, aby se v kabině změnily návyky. Ukazuje to ale, jak hluboko Kováč problém vidí. Nepovažuje ho za otázku rozestavení. Jde mu o to, jak hráči přemýšlejí ve chvílích, kdy se zápas láme.
Kováč před zápasem soupeře nepodcenil. Varoval před rychlými a technickými zahraničními hráči Levski a jeho španělským trenérem. Plzeň měla zápas přehrát intenzitou. V poli se to dařilo, v rozhodujících chvílích ne.
Evropská tabulka začíná být těsná
Po třech kolech ligové fáze má Plzeň nulu. S Union Saint-Gilloise prohrála 0:3, s Ferencvárosem a s Levski shodně 1:2. Formát Evropské ligy je přitom k pomalému startu shovívavější než dřívější skupiny. Podle pravidel UEFA hraje každý z 36 týmů osm zápasů:
|Konečné umístění
|Co znamená
|1. až 8. místo
|přímý postup do osmifinále
|9. až 24. místo
|play-off o osmifinále
|25. až 36. místo
|konec v soutěži
Matematicky tedy nic ztraceno není. Rezerva se ale vyčerpala. Plzeň potřebuje bodovat hned a program tomu nepomáhá:
- 5. listopadu: Lillestrøm (venku)
- 26. listopadu: Benfica (doma)
- 10. prosince: Bournemouth (venku)
- 21. ledna: Real Sociedad (venku)
- 28. ledna: Jagiellonia Białystok (doma)
Podle nás rozhodne hlavně listopadový zájezd do Norska. Proti Benfice, Bournemouthu a Realu Sociedad nebude Plzeň favoritem a s body z těchto zápasů nelze předem počítat. Lillestrøm a závěrečná Jagiellonia jsou zápasy, ve kterých si Plzeň nemůže dovolit opakovat chyby z Ferencvárose a Levski.
Liga jako protiváha, zima jako otázka
Doma vypadá situace jinak. Po reprezentační pauze Plzeň v lize dvakrát vyhrála a Kováč po Levski hned obrátil pozornost tam. Prioritou je neděle 25. října a zápas s Pardubicemi od 18:00 v Doosan Areně. Cílem je třetí ligová výhra za sebou. Od týmu se dá čekat reakce, větší pozornost v obraně a snaha ukázat, že evropský výpadek nezasáhl i domácí soutěž.
Přesnější popis situace tedy zní: Plzeň má výsledkovou krizi v Evropě, ne krizi celé sezony. Žádné informace o tom, že by vedení klubu řešilo trenérovu pozici, zatím nejsou. Tlak ale vytvářejí výsledky.
Otevřená zůstává otázka útoku. Kováč veřejně zpochybnil, jak devítka funguje ve vápně, a od ofenzivních hráčů chtěl víc. Konkrétní zimní posily zatím neoznámil a o odchodu kteréhokoli útočníka se nemluví. Dá se ale čekat, že pokud se obraz z Evropy nezmění, bude klub před jarním restartem ligy o víkendu 30. a 31. ledna 2027 hledat jiný typ hráče: hrotového útočníka, který tráví většinu akcí v pokutovém území, podrží míč zády k bráně a dorazí centr i odražený míč. Takového hráče Kováč popsal, i když ho nejmenoval.
Plzeň proti Levski vystřílela víc pokusů, vybojovala víc rohů a déle držela míč. Domů přesto odcházela s nulou. Kováč chce, aby jeho hráči méně koukali do telefonů a víc do vápna, a to vlastního i soupeřova.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle