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Noční nabíjení mobilního telefonu může skončit ničivým neštěstím. Hasiči upozorňují na přehlížené riziko

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Mobilní telefon se stal nezbytnou rekvizitou, kterou mnozí ani z ruky nedají. Potřebují ho mít stále nablízku, aby měli přehled o všem, co se děje.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 12:40

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