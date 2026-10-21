Noční nabíjení mobilního telefonu může skončit ničivým neštěstím. Hasiči upozorňují na přehlížené riziko

Noční nabíjení mobilního telefonu může skončit ničivým neštěstím. Hasiči upozorňují na přehlížené rizikoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 21.10.2026 12:40
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