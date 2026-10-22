Zapomenuté noviny uvnitř boty představují časovanou bombu. Vlhký papír bleskově odstartuje hnilobu

Vrátit se domů z podzimního lijáku s promočenými botami a postavit je rovnou pod horký radiátor nebo na rozpálenou podlahu vypadá jako nejrychlejší způsob záchrany. Ve skutečnosti tím ale přírodní useň nenávratně zničíte, aktivujete lepidlo držící podešev a ze zapomenutých mokrých novin ve špičce si vyrobíte líheň pro plísně a zápach.
Když po celodenním dešti čvachtá v botách voda, první myšlenka většiny lidí míří k nejbližšímu zdroji tepla. Touha mít obuv suchou do ranního odchodu do práce je sice pochopitelná, pro materiály bot však znamená rychlý žár doslova šok. Podle odborných materiálových rozborů ke
struktuře, vlastnostem a degradaci usní zpracovaných na Masarykově univerzitě patří vystavení mokré kůže sálavému teplu k nejspolehlivějším způsobům, jak materiál nenávratně zbavit pružnosti a zkrátit jeho životnost na zlomek.
Sušení prádla v bytě v zimě nahrává plísním. Jedna pračka odpaří litry vody Co udělá sálající radiátor s kolagenovými vlákny
Přírodní useň není mrtvý plast, ale spleť jemných bílkovinných kolagenových vláken provázaných vodou a tuky. Právě tato přirozená vazba dává kožené botě pružnost a schopnost přizpůsobit se noze. Jakmile bota nasákne dešťovou vodou, teplota odolnosti kolagenu výrazně klesá. Pokud mokrou kůži vystavíte teplotě nad čtyřicet stupňů Celsia, voda se z povrchových pórů odpaří mnohem rychleji, než stačí vzlínat z hloubky materiálu.
Při tomto nerovnoměrném vysychání se kolagenová vlákna k sobě neoddělitelně přilepí a zkrátí. Bota se znatelně smrskne, kůže ztvrdne na plech a při prvních krocích po vysušení na ohybu nártu popraská. Problémy ale nekončí u svršku. Moderní boty drží pohromadě polyuretanová a kaučuková lepidla, která se při výrobě aktivují teplem. Horký vzduch stoupající z radiátoru lepidlo v ohybech změkčí, napínající se useň zatáhne za okraje a špička nebo pata podrážky se během jediné noci odlepí.
Sálavé teplo z radiátoru způsobuje nevratné ztvrdnutí usně a měknutí obuvnických lepidel držících podešev. Foto: Herbythyme / Wikimedia CC 4.0 Trik s novinami funguje jen při včasné výměně
Oblíbená babská rada s vycpáním bot novinovým papírem skutečně funguje, většina lidí ji však provádí naprosto špatně. Prvním zásadním krokem po příchodu domů je okamžité vytažení vkládací stélky. Pod vložkou se totiž drží souvislá vrstva vody. Když ji uvnitř necháte, napínací stélka na dně boty zůstane vlhká celé dny a začne se rozpadat.
Zmačkané noviny nasají obrovské množství vlhkosti, jejich kapacita se ale vyčerpá během třiceti až čtyřiceti minut. Pokud mokrou papírovou kouli necháte v botě až do rána, ucpe vnitřní prostor, zastaví proudění vzduchu a vytvoří ideální vlhké mikroklima pro růst plísní a bakterií způsobujících zápach, podobně jako když nesprávné
sušení prádla v bytě v zimě zvyšuje vlhkost vzduchu a nahrává plísním na stěnách. První várku novin proto vyndejte už po půl hodině, boty znovu vycpěte suchým papírem a po dalších dvou hodinách noviny úplně odstraňte, aby vnitřek mohl volně větrat.
Materiál a typ obuvi Co způsobí sušení u radiátoru Správný postup vysoušení Hladká přírodní kůže Smrštění kolagenu, ztvrdnutí na plech a praskání lícové vrstvy Pomalé schnutí při pokojové teplotě, cedrové napínáky a obnova tuku krémem Broušená useň (velur, nubuk) Vytvoření tmavých map, slepení jemného vlasu a ztráta prodyšnosti Vycpání savým papírem a jemné vykartáčování gumovým kartáčkem za sucha Boty s membránou (Gore-Tex) Rozlepení švů a zničení vnitřní laminace paropropustné fólie Vytažení stélky, průvan v chladnější místnosti a tekutá impregnace Textilní tenisky a syntetika Změknutí lepidel, odlepení gumové obsázky a zkroucení plastových výztuh Vysušení na vzduchu mimo přímé slunce a horké povrchy
Češi dělají na parkovišti obří chybu. Zvednuté stěrače zničí pružinu a mohou nečekaně rozbít sklo Dřevěné napínáky a bezpečný průvan v předsíni
Jakmile z bot odstraníte největší nápor vlhkosti pomocí novin, vložte do nich napínáky z nelakovaného dřeva, ideálně z cedru nebo buku. Dřevo přirozeně pohlcuje zbytkovou vlhkost a současně drží botu ve správném tvaru, takže se špička při dosychání nezačne zvedat nahoru. Jak dokládají výzkumy zabývající se
teplotou smrštění a stabilitou kolagenních struktur na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, klíčem k zachování mechanických vlastností materiálu je pozvolné vysychání v dobře větrané místnosti s teplotou kolem dvaceti stupňů Celsia, nejlépe v mírném proudění vzduchu.
Doba sušení na vzduchu trvá obvykle dvacet čtyři až třicet šest hodin. Pokusy proces urychlit fénem nastaveným na horký vzduch vedou ke stejnému poškození jako topení. Zvlášť v období, kdy podzimní plískanice střídají
ranní mrazy na parkovišti, je lepší mít připravený druhý suchý pár bot na vystřídání než uspěchat sušení u kamen. Pokud potřebujete vysoušení podpořit, použijte fén výhradně se studeným vzduchem nebo sáhněte po elektrických vysoušečích s šetrnou cirkulací vlažného vzduchu, které nepřekračují třicet pět stupňů. Nelakované cedrové napínáky pomáhají absorbovat zbytkovou vlhkost z vnitřku obuvi a udrží správný tvar usně bez zkrabacení. Foto: Wilfredor / Wikimedia CC0 Kdy boty ošetřit a proč je obchodníci nechtějí vzít zpět
Vysušením kůže proces záchrany nekončí. Voda z pórů usně při promáčení vyplaví ochranné tuky a činidla. Pokud suchou kůži nenaolejujete nebo nenakrémujete kvalitním voskem či balzámem, zůstane křehká a náchylná k dalšímu nasáknutí. U moderních vodoodpudivých impregnací na vodní bázi pro membránovou obuv se přípravek paradoxně nanáší už na mírně vlhký očištěný svršek, protože otevřená vlákna účinnou látku lépe vstřebají, zatímco klasické spreje vyžadují povrch zcela suchý.
Při nákupu i reklamaci mějte na paměti také právní rovinu. Jak ve svém
oficiálním stanovisku k oprávněným důvodům zamítnutí reklamace uvádí Česká obchodní inspekce, prodejce nenese odpovědnost za vady vzniklé nesprávným užíváním a zanedbáním údržby v rozporu s návodem. Podle ustanovení § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, sice kupující očekává bezvadné vlastnosti věci, znalci v oboru obuvnictví však při posuzování reklamací spolehlivě odhalí ztvrdlou useň a tepelně deformovaná lepidla způsobená sušením na radiátoru. Takovou reklamaci prodejce zcela po právu zamítne. Zdroje fotografií promocene_kozene_boty_dest_suseni: Radek Skrzypczak / Wikimedia CC0 trekove_kozene_boty_osetreni_impregnace: Herbythyme / Wikimedia CC 4.0 drevene_cedrove_napinaky_do_bot: Wilfredor / Wikimedia CC0