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Zapomenuté noviny uvnitř boty představují časovanou bombu. Vlhký papír bleskově odstartuje hnilobu

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Dát promočené boty z podzimního deště uschnout k horkému radiátoru je nejrychlejší cesta ke ztvrdlé kůži a odlepené podrážce. Zjistěte, jak obuv vysušit bez poškození.
Hnědé kožené boty postavené na dřevěné podlaze v předsíni.

Hnědé kožené boty postavené na dřevěné podlaze v předsíni.

Zdroj: Radek Skrzypczak / Wikimedia CC0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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