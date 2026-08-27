Konečný poslal soupeři před pražskou boxerskou show vzkaz, ze kterého mrazí. Ducár s Cvernou chystají válku

Konečný to řekl ve videu, které zveřejnil po týdnech mlčení. Daniel „Icko“ Klement ho měsíce provokoval, nazýval ho pomalým, projížděl ulicemi s megafonem, veřejně se dožadoval zápasu. Když Konečný konečně odpověděl, zvolil slova, která v českém boxu nemají běžnou váhu. Řekl, že Klementa chce „v uvozovkách zabít“, že ho vystřelí hned v úvodním kole a že soupeř „nebude mít z přijetí výzvy radost“. Jenže pražský galavečer GBO Boxing: New Era 2 nestojí jen na tomto duelu. Na stejné kartě se potkají Vasil Ducár s Alexandrem Cvernou v zápase, který organizátoři rámují jako boj o domácí boxerský trůn. Dvě různá napětí, dvě různé motivace, a jeden páteční večer.
Konečný vs. Klement: když legenda pohrdá soupeřem nahlas
Konečného vzkaz zní drsně i na poměry předzápasového trash talku. Formulace „v uvozovkách zabít“ je sice vědomě zarámovaná, ale zbytek videa žádné uvozovky nemá, jde o přímočarou demonstraci pohrdání. Konečný sám vysvětlil, proč zápas přijal: chtěl Klementovi „zavřít hubu“ a zároveň podpořit galavečer, jehož karta je podle něj postavená primárně na profesionálním boxu.
Klíčový kontext je v tom, kdo stojí na druhé straně. Klement je influencer, barber a podnikatel s evidovanou bilancí jedné výhry a dvou porážek v bojových projektech. Naposledy v únoru 2026 prohrál s Petrem Reifem, Tapology mu navíc připisuje boxerskou porážku s Vojtou Fialou z června 2024. Proti němu stojí bývalý profesionální mistr světa, který se v březnu vrátil do ringu a v Brně ukončil Martina Sedláka ve třetím kole.
Nemlčí ani Klement. Ještě před Konečného odpovědí tvrdil, že právě legendovo sebevědomí může být jeho slabinou, a otevřeně mluvil o tom, jak by zněl titulek „influencer porazil mistra světa“. Sportovně je to nesouměřitelné. Mediálně je to přesně ten typ střetu, který přitáhne publikum daleko za hranice boxerského jádra.
Ducár vs. Cverna: čtyři kola, žádný prostor na taktizování
Hlavní zápas večera je jiný příběh. Vasil Ducár s bilancí 19-7-2 podle profilu WBA nastupuje po dubnové porážce s Patem Brownem. Sám přiznal, že pokud nevyhraje jasně, bude morálním vítězem Cverna. To je neobvykle upřímná kalkulace od favorita.
Cverna přichází s jiným typem sebevědomí. V červnu ukončil Tomáše Polláka za deset sekund prvního kola a v rámci clashových zápasů má tři výhry, všechny před limitem. Kratší čtyřkolový formát mu podle vlastních slov vyhovuje, chce být agresivní od prvního gongu.
Předzápasová dynamika mezi oběma vypadá jinak než u Konečného s Klementem. Při březnovém oznámení v Brně stáli Ducár s Cvernou ve staredownu s úsměvy. Ostřejší tón přišel až s blížícím se zápasem přes videa a vzájemné provokace. Není to osobní vendeta. Je to sportovní kalkul dvou boxerů, kteří vědí, že čtyři kola znamenají tempo od začátku a žádný prostor na opatrné oťukávání.
Proč je pražská karta postavená právě takhle
GBO Boxing vstupuje do Prahy teprve podruhé. První New Era proběhla 7. března v brněnském Sonu a stála hlavně na Konečného comebacku. Pražská karta je vědomě naložená jinak, kombinuje dva různé typy lákadel. Ducár–Cverna oslovuje tvrdé boxerské publikum, Konečný–Klement přitahuje širší mainstream.
Není to v českém boxu úplně běžné. Lednový galavečer Tohle je box v Brně stavěl na třech desetikolových zápasech a dvou titulových duelech, čistě sportovní formát. Česká boxerská asociace má v roce 2026 hustý kalendář soutěží a akcí po celé republice. Pražská show GBO ale míří jinam: na průsečík sportovní kvality, comebackového příběhu a influencer marketingu. Podle nás je to nejambicióznější pokus roku o to, aby se profesionální boxerský galavečer dostal do mainstreamového povědomí.
Co potřebuje vědět divák
- Kdy: pátek 4. září 2026, začátek v 18:00, vstup od 17:00
- Kde: SaSaZu, Bubenské nábřeží 306, Praha
- Vstupenky: v prodeji přes GoOut, cenové rozpětí 690 až 30 000 Kč
- Přenos: oficiální potvrzení živého streamu nebo televizního přenosu zatím chybí; Oneplay Sport už k akci publikuje doprovodný obsah, finální distributor ale oznámen nebyl
Pozor na jeden detail: sekundární zdroj TN.cz v jednom místě uvádí „čtvrtek 4. září“, oficiální stránky venue i ticketingu ale pracují s pátkem, což odpovídá kalendáři.
Dva zápasy, dva světy
Síla pražského večera je v kontrastu. Ducár s Cvernou řeší, kdo je lepší boxer na čtyři kola plného nasazení. Konečný s Klementem řeší, jestli má influencer právo stát v ringu s bývalým mistrem světa, a jestli za svá slova zaplatí. Jedno napětí je sportovní, druhé kulturní. Obě jsou reálná.
Konečného slovník je tvrdý, možná nejtěžší, jaký v posledních letech v českém předzápasovém videu zazněl. Ale otevřené zdroje zatím neukazují nic víc než promyšlené vyhrocení, extrémně ostrý trash talk muže, který influencerské zápasy dlouhodobě nesnáší a teď dostal příležitost to říct pěstmi. 4. září v SaSaZu se ukáže, jestli první kolo opravdu stačí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta